Kostenfreie Beratungstage im Bamberger Kunstauktionshaus Schlosser an drei Freitagen im Januar

Im Januar bietet das Kunstauktionshaus Schlosser in der Karolinenstraße 11 in Bamberg – direkt auf dem Weg vom Alten Rathaus zum Dom im barocken Bibra-Palais gelegen – wieder an drei Freitagen kostenfreie Beratungstage an. Unverbindlich können Sie am 17., am 24. und am 31. Januar 2020 zwischen 10 und 18 Uhr im Auktionshaus Ihre Porzellane, Schmuckstücke oder Silberobjekte vom öffentlich bestellten und vereidigten Kunstversteigerer Joseph Schlosser und seinen geschulten Mitarbeiterinnen begutachten lassen. Bei größeren Objekten wie Möbeln, Skulpturen oder Gemälden kann auch anhand von Fotos eine erste Einschätzung vorgenommen werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Die kommende Auktion findet dann am 27. und 28. März 2020 statt. Hierfür können noch bis spätestens 7. Februar hochwertige Kunstobjekte und Antiquitäten entgegengenommen werden. Der vollständige Katalog steht ab 13. März gedruckt und im Internet unter https://www.kunstauktionshaus-schlosser.de/ zur Verfügung.

Telefonisch erreichen Sie das Auktionshaus unter der 0951 – 20850-0, gerne können Sie Fotos ihrer Stücke auch per Mail übermitteln an info@kunstauktionshaus-schlosser.de