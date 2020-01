Einbruch in Bamberger Mehrfamilienhaus

BAMBERG. Bargeld und Schmuck erbeuteten Einbrecher am Montagnachmittag aus einem Mehrfamilienhaus in der Wassermannstraße. Noch vor der Rückkehr des Wohnungsinhabers flüchteten sie unerkannt.

In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich die Täter über einen bodennahen Balkon gewaltsam Zugang zu einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. In den Zimmern durchwühlten die Einbrecher Schränke und andere Behältnisse nach Beute und flüchteten mit Bargeld und Wertgegenständen im Wert von wenigen hundert Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die am Montagnachmittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Wassermannstraße bemerkt haben, wenden sich bitte an die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.