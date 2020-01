„Starke Liste für Ebermannstadt „: CSU Ebermannstadt stellt sich für die Kommunalwahl auf

Unter dem Leitsatz „Gemeinsam mehr erreichen, gemeinsam viel bewegen, gemeinsam Großes schaffen“ tritt die CSU Ebermannstadt zur Kommunalwahl 2020 an

Unter Mitwirkung vom stellvertretenden Kreisvorsitzenden der CSU, Konrad Rosenzweig, der auch als Wahlleiter fungierte, wurde der Listenvorschlag mit den 20 Kandidaten von den anwesenden Mitgliedern angenommen und mit großen Applaus quittiert.

„Wir haben eine ausgewogene Liste mit erfahrenen und frischen Kräften aufgestellt“, ließ Ortsvorsitzender Sebastian Striegel verlauten. Mit zwei amtierenden Stadträten, Geschäftsführern mittelständischer Unternehmen, Kaufleuten, Angehörigen aus der Landwirtschaft, sozialen, technischen und handwerklichen Berufen, einem Richter, einem Rechtsanwalt u.a. steht ein breit gefächertes Wissen für die Mitarbeit im Stadtrat Ebermannstadt zur Verfügung.

Seitens der CSU Ebermannstadt wird kein Bürgermeisterkandidat gestellt. „Es gab viele Gespräche mit potentiellen Kandidaten“, jedoch stand bei den Interessierten das Hemmnis der sozialen Absicherung bei einer Rückkehr in den „alten Beruf“ oder das gegenwärtige Arbeits- und Familienleben entgegen.

„Gute Politik“ kann aber auch ohne Bürgermeisterkandidaten stattfinden. So ist es Ziel der CSU, möglichst viele Stadtratsmandate zu gewinnen. Akzente der CSU-Politik für Ebermannstadt und seiner Ortsteile sind im Wesentlichen ausreichende Kinderbetreuungsplätze, innovative Energieversorgung, Wohnperspektiven für Einheimische und Neubürger, Befahrbarkeit der Innenstadt, keine Verbreiterung der B470 im Ort, Nachwuchsgewinnung für Vereine stärken, sowie die fränkische Lebenskultur und Brauchtum fördern. Dabei steht der parteiübergreifende Dialog für den bestmöglichen Lebensstandard unserer Bürger im Vordergrund.

Um das Programm und die Kandidaten näher kennen zu lernen, aber auch für Fragen und Anregungen steht die CSU Ebermannstadt an folgenden Terminen zur Verfügung: 06.02. in Niedermirsberg, 13.02. in Gasseldorf, 19.02. in Moggast und 21.02. in Ebermannstadt.

Die CSU-Kandidaten Ebermannstadt

1. Rainer Schmeußer, 2. Klaus Neuner, 3. Karin Dittrich, 4. Reinhard Friedrich, 5. Johannes Obenauf, 6. Hilde Hofmann, 7. Konrad Schleebusch, 8. Monika Sponsel-Secknus, 9. Klaus Friedrich, 10. Stefan Roppelt, 11. Harald Dittrich, 12. Franz-Josef Hetz, 13. Siegfried Fuchs, 14. Sigrid Hübschmann, 15. Erwin Kemmerth, 16. Heiko Stark, 17. Horst Pommerening, 18. Georg Schmitt, 19. Reinhold Liebel, 20. Georg Striegel. Möglicher Nachrücker: Peter Sandner