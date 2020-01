„Rund um die Neubürg – Fränkische Schweiz“: 1.000 € aus Kalenderverkauf für gemeinnützige Zwecke

Zehn Städte und Gemeinden des westlichen Bayreuther Landkreises bilden die interkommunale Allianz (ILE) „Rund um die Neubürg – Fränkische Schweiz“.

Bereits zum dritten Jahr in Folge vertreibt die ILE einen Fotokalender mit Landschaftsaufnahmen des Heimatfotografen Bernd Lippert. Die aktuelle Sonderedition enthält 13 eindrucksvolle Hochglanzfotos aus dem „NaturKunstRaum“ auf der Neubürg und ist als Dau-erkalender angelegt. Dank der unentgeltlichen Bereitstellung der Aufnahmen durch Herrn Lippert, kann der Gewinn aus dem diesjährigen Kalenderverkauf für gemeinnützige Zwecke gespendet werden. Die Mitgliederversammlung der ILE hat hierfür zwei Projekte aus der Region gewählt, an die der Verkaufserlös in Höhe von 1.000€ zu gleichen Teilen ausgeschüttet wird.

Es handelt sich um die gemeinnützigen Vereine

Hippoteam-Bayreuth-Land e. V. aus Gubitzmoos, Hummeltal

KINTOPP-Freunde Hollfeld e.V.

Das Hippoteam in Gubitzmoos bietet Therapiereiten und -klettern für Menschen mit Behinderung an. Aufgrund der hohen Kosten für den Erhalt der Anlagen und die Pflege der Therapiepferde, ist der Verein auf ehrenamtliche Hilfe und Spenden angewiesen.

Das Kintopp in Hollfeld ist, als einziges Kino im westlichen Landkreis, eine wichtige gesellschaftliche und kulturelle Drehscheibe für die Region. Mit dem Projekt „Silberfilm“ besteht ein generationenverbindendes Angebot für Senioren mit Assistenzbedarf.

Die Spendenübergabe durch den 1. Vorsitzenden der ILE, Herrn Landrat Hermann Hübner, erfolgt am 16.01.2020, um 11 Uhr, im Infopavillon, am Eingang zum NaturKunstRaum Neubürg. „Wir danken allen Käufern des Neubürg-Kalenders sowie Herrn Lippert, die zum Erreichen der Spendensumme beigetragen haben.“