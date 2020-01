CSU Burk stellt ihre Stadtrats- und Kreistagskandidaten vor

Der CSU Ortsverband Burk lädt alle Forchheimerinnen und Forchheimer zur Vorstellung ihrer Stadtrats- und Kreistagskandidaten am 22.Januar 2020 in den Hotel Gasthof Schweizergrom in Burk ein. Beginn ist um 19.00 Uhr mit einer kurzen Vorstellung der Burker CSU Kandidaten und des Oberbürgermeister-Kandidaten der CSU in Forchheim Udo Schönfelder, sowie unserem Landrat Dr. Hermann Ulm. Anschließend besteht am Stammtisch die Möglichkeit mit allen anwesenden Stadträten und den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie die Gelegenheit, ihre Vorstellungen für die politische Zukunft der kommenden 6 Jahre in Stadt und Land, zu diskutieren.

