Bamberger SPD bietet Sport und Kultur mit Bürgermeister Metzner

Bürgermeister Wolfgang Metzner bietet ab Samstag, den 1. Februar 2020, jeweils von 14:00 Uhr – bis 14:30 Uhr, sechs Wochen lang allen Bambergerinnen und Bambergern ein abwechslungsreiches Kultur – und Sportprogramm für jung und alt an. Die kurzweilige Veranstaltungsreihe findet jeweils vor dem Metzner-Häuschen im Botanischen Garten im Hain in Bamberg statt: Am 01.02.2020 und am 22.02.2020 heißt es „Gymnastik mit Metzner“. Da darf man sehr gespannt sein!

Am 08.02.2020 und am 29.02.2020 trägt Bürgermeister Metzner heitere, nachdenkliche und vielleicht auch verruchte Texte aus dem Fränkischen vor. Und am 15.02.2020 sowie am 07.03.2020 heißt es „Singen mit Metzner“! Hier dürfen alle gemeinsam mit Lust und Freude ihrer Sangeslust in wunderbarer Umgebung nachgehen.

Die Termine auf einen Blick:

Metzner am „Metzner- Häuschen“ im Hain