Impro-Show mit den Anonymen Impronikern im Bamberger Jazzkeller

Mit einer Impro-Show der „Guten und schlechten Vorsätze“ starten die Anonymen Improniker am Freitag, dem 24. Januar um 20.30 Uhr im Jazzkeller, Obere Sandstraße 18, Bamberg in die nachhaltigste Impro-Saison aller Zeiten. Den Zuschauern soll in dieser Show die einmalige Gelegenheit geboten werden, ihre guten und schlechten Vorsätze auf der Bühne in die Tat umgesetzt zu sehen. Also etwas, das es im wahren Leben nur sehr selten gibt, da das Schicksal der meisten Vorsätze, dem von Eintagsfliegen gleicht. Und ob sich die Vorsätze als Fluch oder Segen herausstellen werden, hängt wie immer von der spontanen Eingebung und der schier unerschöpflichen Phantasie der Anonymen Improniker ab. Eintrittskarten für dieses vorsätzlich gute Theaterereignis gibt es beim BVD (Lange Straße) www.bvd-ticket.de oder können unter kontakt@anonyme-improniker.de reserviert werden.