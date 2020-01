Hallstadt – Schon 58 Michelin-Mitarbeiter haben einen neuen Job

Landrat Johann Kalb freut sich, dass „die gemeinsamen Bemühungen greifen“ – 165 Jobangebote liegen vor

Bamberg – Obwohl die Verhandlungen der Sozialpartner über den Fortbestand der Reifenproduktion im Hallstadter Michelin-Werk erst begonnen haben, haben bis Anfang Januar bereits 58 Mitarbeiter von Michelin eine neue Beschäftigung gefunden. „Das ist eine erfreuliche Nachricht. Sie belegt, dass unsere gemeinsamen Bemühungen für die Beschäftigten greifen“, so Landrat Johann Kalb.

Darüber hinaus liegen dem Unternehmen inzwischen insgesamt 165 Jobangebote von externen Firmen vor, so Kalb nach einem Gespräch mit Werkleiter Jens Schlemmer. Das ist das Ergebnis der beiden Arbeitgebergipfel am 9. Oktober und am 25. November, zu denen Landrat Johann Kalb ins Landratsamt und ins Hallstadter Werk eingeladen hatte. „Das ist ein beispielhafter Zusammenhalt in der Region“, dankte der Landkreischef den Unternehmen in der Region Bamberg und rief dazu auf, auch weiterhin jede freie Stelle zu melden.

Am 23. Januar wird die Taskforce zum dritten Mal tagen. Dort sitzen Unternehmen, Betriebsräte, Kammern und Verwaltungen am Tisch, um die Unterstützung für die Michelin-Beschäftigten zu koordinieren. In diesem Gremium geht es vor allem um Beschäftigungsmöglichkeiten sowie um Weiterbildung und damit um kurz- und mittelfristige Maßnahmen. Mittel- und langfristige Lösungsansätze für die Autozulieferer in der Region Bamberg mit rund 20.000 Beschäftigten will Landrat Johann Kalb mit allen Beteiligten in der Regionalen Entwicklungsgesellschaft RITA (Regionale Entwicklung Transformation Autoindustrie) erarbeiten. Hier findet die erste Sitzung am 5. Februar statt.

