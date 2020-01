Bayreuth: Bayern 2 kürt den Sieger im „Der Steckbrief des Jahres 2019“ den Sieger – die Gewinnerband heißt Oporto

„Steckbrief des Jahres 2019“ – die Siegerband heißt Oporto

„Musik für Bayern“ präsentiert die Gewinner live auf der Bühne und in Bayern 2

Die Sendereihe „Musik für Bayern“ in Bayern 2 stellt in einem „Steckbrief des Monats“ regelmäßig Entdeckungen aus der bayerischen Musikszene vor. Die besten drei Bands des Jahres 2019 wurden nun von Hörerinnen und Hörern in einem Online-Voting gekürt, der Sieger – die Band „Oporto“ aus Franken – gewinnt eine professionelle Musikproduktion im Bayerischen Rundfunk.

Die drei Bestplatzierten Ensembles stehen am Samstag, den 1. Februar 2020, um 19:00 Uhr im „Zentrum“ in Bayreuth auf der Bühne, Bayern 2 sendet am Sonntag, den 2. Februar, um 19.30 Uhr einen Mitschnitt.

Aus ganz Bayern waren Musikerinnen und Musiker das Jahr 2019 über aufgerufen, sich mit ihren Aufnahmen zu bewerben. Insgesamt zehn Ensembles konnten dann per Online-Voting Stimmen sammeln. Die Sieger kommen aus Franken: Die Band „Oporto“ gewinnt eine Musikproduktion im Bayerischen Rundfunk. Das Duo Klangzeit aus dem Fünfseenland landet auf Platz zwei, der Singer-Songwriter „Raffi Platz“ aus Augsburg belegt den dritten Platz.

In Bayreuth sind die drei Bestplatzierten nun am Samstag, 1. Februar 2020, um 19.00 Uhr im „Zentrum“ in Bayreuth auf der Bühne zu erleben. Die „Musik für Bayern“ zeichnet den „Steckbrief des Jahres 2019“ auf und sendet ihn einen Tag später, am 2. Februar, um 19.30 Uhr in Bayern 2.

Mitwirkende

Oporto – fünf Franken, die eigentlich Metal-Musik im Heizungskeller gemacht haben, sich dann aber doch für dreckige Straßenmusik mit einem Batzen Fernweh und lässigen Gypsy Blues entschieden haben

KlangZeit – das Duo aus dem Fünfseenland präsentiert weltmusikalische Frischluft, Tango tanzende Pyjamas und glückliche Kamele mit Akkordeon, Geige und Gesang

Raffi Platz – der Singer-Songwriter aus Augsburg verbindet warmen Gitarrensound mit Geschichten aus seinem Leben

Moderation

Tobias Föhrenbach und Franziskus Büscher

Tickets

Karten für das Konzert gibt es an der Theaterkasse Bayreuth, unter www.eventim.de und bei allen örtlich bekannten Vorverkaufsstellen.

Ausstrahlung

Sonntag, 2. Februar 2020, um 19.30 Uhr in der „Musik für Bayern“ in Bayern 2

Weitere Informationen zum Steckbrief des Monats und zum Konzert „Steckbrief des Jahres“ unter www.bayern2.de/musik-fuer-bayern