Winterwanderung mit dem Plecher Heimatverein

Um nach den Feiertagen wieder in Schwung zu kommen, bietet der Plecher Heimatverein am kommenden Sonntag seine traditionelle Winterwanderung für Jedermann an. Es gibt die gemütliche Variante mit gut 6 km und die sportlichere mit 9 km. Unterwegs trifft man auf die beliebte Heißgetränkestation und im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Einkehr im Bernhecker Schützenheim. Start ist am 12.01. um 13.30 Uhr am Pavillon in Plech, die Rückkehr vom Schützenheim erfolgt selbständig. Die Wanderung ist kostenlos, Spenden werden gern genommen. www.plecher-heimatverein.de

