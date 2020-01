Tipps & Tricks: „Was sind Flavdrops?“

Bei Flavdrops oder auch Flavour Drops handelt es sich um Aromatropfen, die vor allem in der Fitnessbranche beworben werden. Sie sollen langweilig schmeckende Proteinshakes und Getränke verbessern, aber auch Joghurts, Puddings oder Müsli geschmacklich aufwerten. „Ihr Einsatz kann nur eine Ergänzung der Geschmacksvielfalt in der Ernährung sein. Einen gesundheitlichen Wert haben sie nicht“, sagt Sabine Hülsmann, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Gesundheitlich bedenklich sind Flavour Drops nicht. In der Regel bestehen sie aus Wasser, einem beliebigen Aroma, Süßungsmittel und manchmal Farb- und Konservierungsstoffen. Einige Hersteller geben zusätzlich noch Vitamine hinzu. „Pure Flavdrops“ kommen ganz ohne Süßungsmittel aus. Sie sind praktisch kalorienfrei und meist vegan, laktose- und glutenfrei. „Wer seinen Geschmackssinn aber nicht zu sehr an intensive und oft auch künstliche Geschmacksrichtungen gewöhnen möchte, sollte die Tropfen eher selten verwenden“, so Sabine Hülsmann.

