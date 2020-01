Termine des Bezirks Oberfranken im Februar 2020

Bad Steben

Abschlusskonzert des Meisterkurses für VIOLINE mit Prof. Petru Munteanu

Donnerstag, 13.02.2020

19:00 Uhr

Großer Kurhaussaal, Badstraße 30, 95138 Bad Steben

Vom 10. bis 14. Februar gibt Prof. Petru Munteanu einen Meisterkurs für Violinmusik und Violintechnik. Das Abschlusskonzert der Meisterschüler, die in diesem Kurs alle aus Deutschland stammen, findet am 13.02.2020 um 19.00 Uhr im Großen Kurhaussaal, Badstraße 30, in 95138 Bad Steben statt. Eintrittskarten dafür gibt es zum Preis von acht Euro an der Abendkasse.

Abschlusskonzert des Meisterkurses für VIOLINE mit Prof. Ulf Klausenitzer

Freitag, 28.02.2020

19:00 Uhr

Großer Kurhaussaal, Badstraße 30, 95138 Bad Steben

Die Teilnehmer des Meisterkurses für Violine mit Prof. Ulf Klausenitzer geben am 28.Februar ein Konzert in Bad Steben. Klausenitzer war unter anderem Konzertmeister in Mannheim, Nürnberg und Saarbrücken, gehörte 31 Jahre lang dem Bayreuther Festspielorchester an. Sein Wissen gibt er heute unter anderem als Professor für Violine und Kammermusik an der Musikhochschule Nürnberg an junge Menschen weiter. Das Abschlusskonzert der Meisterschüler, die in diesem Kurs alle aus Deutschland stammen, findet am 28.02.2020 um 19.00 Uhr im Großen Kurhaussaal, Badstraße 30, in 95138 Bad Steben statt. Eintrittskarten dafür gibt es zum Preis von acht Euro an der Abendkasse.

Bamberg

Konzert der R.I.O.!- Clubtour 2020 im Live Club

Donnerstag, 27.02.2020

19:30 Uhr

Live Club, Obere Sandstraße 7, 96049 Bamberg

R.I.O.!-Rock in Oberfranken präsentiert im Februar die derzeit besten Live-Bands Oberfrankens in fünf ausgewählten Locations. Die vier Sieger der regionalen Vorentscheide kämpfen bei der Clubtour um den Titel „Oberfrankens Band des Jahres 2020“. Mit dabei sind in diesem Jahr die Coburger Formation Pantsdown, Bauschaum aus Hof, I Saw Medusa aus Bamberg und Worb aus Bayreuth. Als Special Guest tritt der Kulmbacher Sänger Vinz auf. Der Eintritt zu den Konzerten der R.I.O.!-Clubtour ist frei.

Bayreuth

Vortrag: Narzisstische Selbstüberhöhung: Hintergründe und Verhaltensmuster

Mittwoch, 05.02.2020

16:00 – 18:00 Uhr

Alte Wäscherei, Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth

Vortrag im Rahmen des Fort-und Weiterbildungsprogramms des Bezirkskrankenhauses Bayreuth. Prof. Dr. Dipl. Psychologin Astrid Schütz vom Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik an der Universität Bamberg, referiert über Narzisstische Selbstüberhöhung: Hintergründe und Verhaltensmuster. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

„TFZ-Aktuell“: Alternative Energieträger für die mobilität von morgen

Donnerstag, 13.02.2020

9:30 – 15:30 Uhr

Landwirtschaftliche Lehranstalten, Adolf-Wächter-Str. 39, 95447 Bayreuth

Die Referenten beleuchten in ihren Fachvorträgen unter anderem die Herausforderungen der Klimaschutzgesetze für die Landwirtschaft und stellen klimaschonende Antriebssysteme in der Landtechnik vor. Die Veranstaltung in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks findet in Zusammenarbeit mit dem Technologie- und Förderzentrum des Kompetenzzentrums für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) Straubing statt. Der Seminarbeitrag kostet incl. Imbiss und Getränke 25 Euro, die Anmeldung ist bis zum 03.02.2020 unter www.bezirk-oberfranken.de/landwirtschaft möglich. Hier finden Sie auch das ausführliche Programm.

R.I.O.!- Clubtour macht Station im Zentrum

Samstag, 22.02.2020

20:00 Uhr

Das Zentrum, Äußere Badstraße 7a, 95448 Bayreuth

Coburg

R.I.O.!- Clubtour macht Station im Domino

Freitag, 21.02.2020

20:00 Uhr

Jugend-und Kulturzentrum Domino, Schützenstraße 1a, 96450 Coburg

Hof

Finale der R.I.O.!- Clubtour beim Your Stage Festival

Samstag, 29.02.2020

Ab 15:00 Uhr

Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Str. 4, 95030 Hof

R.I.O.!-Rock in Oberfranken präsentiert im Februar die derzeit besten Live-Bands Oberfrankens in fünf ausgewählten Locations. Mit dabei sind in diesem Jahr die Coburger Formation Pantsdown, Bauschaum aus Hof, I Saw Medusa aus Bamberg und Worb aus Bayreuth. Als Special Guest tritt der Kulmbacher Sänger Vinz auf. Das Finale der Clubtour findet beim Your Stage Festival in Hof statt. Hier wird auch der Titel „Oberfrankens Band des Jahres 2020" verliehen. Karten für das Your Stage Festival gibt es im Vorverkauf für 5 Euro.

Lichtenfels

Konzert der R.I.O.!- Clubtour 2020 im Paunchy Cats

Freitag, 28.02.2020

20:00 Uhr

Paunchy Cats, Coburger Str. 19, 96215 Lichtenfels

Mistelbach

„Haus Marteau auf Reisen“ mit dem Meisterkurs für Violine

Samstag, 29.02.2020

19:00 Uhr

St. Bartholomäus, Dorfplatz, 95511 Mistelbach

Professor Ulf Klausenitzer geht mit den Teilnehmern seines Meisterkurses für Violine auf Reisen und spielt ein Konzert in der Kirche St. Bartholomäus in Mistelbach. Das Konzert ist auch Teil der Reihe „Musik in Markgrafenkirchen“ unter dem Motto „…und ihr Sinne geht herfür“ – mit Geigenklang in den Frühling. Karten zu 10 Euro nur an der Abendkasse, ermäßigt 7 Euro. Für Mitglieder „Markgrafenkirchen e.V.“ 5 Euro. Weitere Informationen unter www.haus-marteau.de.

Wunsiedel

Sprechtag der Sozialverwaltung des Bezirks Oberfranken

Donnerstag, 27.02.2020

8.30 – 16.00 Uhr

Landratsamt Wunsiedel, Zimmer E16, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel

Die Sozialverwaltung des Bezirks Oberfranken bietet in ihren Sprechtagen Menschen in ganz Oberfranken die Möglichkeit, mit einem sachkundigen Berater vor Ort konkrete Fragen zur persönlichen Situation zu klären. Der Sprechtag des Bezirks Oberfranken in Wunsiedel findet im Landratsamt, in Zimmer E 16 von 8:30 – 12:00 Uhr und von 12:30 Uhr- 16:00 Uhr statt. Termine nur nach telefonischer Anmeldung unter 0921/7846-2102.