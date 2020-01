Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 09.01.2020

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Pretzfeld. Am späten Mittwochabend befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Kreisstraße von Pretzfeld nach Kirchehrenbach. Nach der Einmündung Altreuth kam er mit seinem Wagen in einer Rechtskurve infolge unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und sein der Pkw überschlug sich. Stark beschädigt blieb der VW-Bora letztendlich in der Wiese liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Forchheim verbracht. Am demolierten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Sachbeschädigungen

Ebermannstadt. Im Zeitraum vom 6. bis 8. Januar entfernte eine bisher unbekannte Person Holzbretter, die als Sperre fungieren, an einer Holzbrücke an der Wiesent im Bereich des Umspannwerks. Die Holzbrücke ist im Privatbesitz und wird trotz eines aufgestellten Verbotsschildes von Anwohnern als Abkürzung über die Wiesent benutzt. Da mittlerweile diese Brücke einsturzgefährdet ist, sperrte der Besitzer den Zugang zur Brücke mittels Bretter beidseitig. Der Unbekannte entfernte daraufhin die Bretter und warf diese achtlos in die Wiesent bzw. ans Ufer. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Wer kann Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben?

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

FORCHHEIM. Zu einem schadensträchtigen Unfall kam es am Mittwochmorgen in der Bamberger Straße. Ein 57-jähriger Kranwagenfahrer wollte aus einem Tankstellengelände ausfahren, um nach links auf die Bamberger Straße einzufahren. Zur gleichen Zeit kam von links eine 51-jährige Busfahrerin mit ihrem Linienbus. In der Annahme, noch vor dem Bus einfahren zu können, fuhr der Kranwagenfahrer auf die Bamberger Straße ein. Beim Einfahren touchierte der nach vorne überstehende Kranaufbau die rechte Seite des Linienbusses und beschädigte diesen massiv. Der Schaden am Bus wird auf etwa 40.000,– EUR geschätzt. Am Kranwagen entstanden etwa 5.000,– EUR Schaden. Glücklicherweise befanden sich zur Zeit des Unfalles keine Fahrgäste in dem Bus. Die Busfahrerin, wie auch der Kranwagenfahrer blieben unverletzt. Zur Fahrbahnreinigung waren Mitarbeiter des Bauhofes mit einer Kehrmaschine vor Ort. Die Bamberger Straße musste deshalb kurzfristig im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr komplett gesperrt werden. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aber aus.

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

E-Bike-Diebstahl

BAMBERG. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Kleberstraße wurde zwischen dem 23.12. und 07. Januar diesen Jahres ein dort versperrt abgestelltes Herren-E-Bike der Marke Viktoria, schwarz, gestohlen. Das Fahrrad hat einen Zeitwert von etwa 3000 Euro.

Ladendiebstahl

BAMBERG. Am Mittwochnachmittag, gegen 13.45 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann beim Diebstahl von Kosmetikartikeln für knapp 10 Euro in einem Geschäft im Bamberger Nord-Osten ertappt. Der Langfinger wollte das Diebesgut versteckt im Rucksack aus dem Geschäft schmuggeln, wurde aber vom aufmerksamen Personal dabei ertappt.

Einbrecher scheitert bei der Tat

BAMBERG. Zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 07.00 Uhr, wurde in die Lebenshilfe in der Moosstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über die Hauptzugangstüre Zutritt ins Gebäude, bevor er noch versuchte zwei weitere Türen primitiv zu öffnen, was aber offensichtlich scheiterte. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro beziffert.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Dienstagvormittag, zwischen 07.45 Uhr und 10.00 Uhr, wurde in der Höhenstraße im Stadtteil Gaustadt ein roter Renault an der linken Fahrzeugseite von einem Unbekannten angefahren. Obwohl Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden ist, flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

BAMBERG. Ein grauer VW Passat wurde am Mittwoch, zwischen 07.50 Uhr und 17.00 Uhr, Am Börstig von einem Unbekannten dermaßen an der linken Fahrzeugseite angefahren, dass dem Pkw-Halter Sachschaden von etwa 5000 Euro entstanden ist.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Beim Abbiegen vom Münchner Ring auf die Buger Straße übersah am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, eine Mercedes-Fahrerin einen Radfahrer, der dort ohne Licht unterwegs war. Bei dem Unfall wurde zwar niemand verletzt, es entstand aber dennoch Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

BAMBERG. Am Donnerstag, kurz nach 03.30 Uhr, wurde in der Zollnerstraße ein 30-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, weshalb sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen und sein Auto stehen lassen musste.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Kennzeichen und Halterung beschädigt

KEMMERN. Bereits in der Zeit von 8. / 9. Dezember beschädigte ein Unbekannter das hintere amtliche Kennzeichen sowie die dazugehörige Halterung an einem grauen Pkw, Ford C-Max, so dass ein Schaden von ca. 50 Euro entstand. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Breitengüßbacher Straße.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310.

Fußgängerin übersehen

HALLSTADT. Mit leichten Verletzungen musste am Mittwochmittag eine 66-jährige Frau durch den Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert werden. Beim Rückwärtsrangieren auf dem Kundenparkplatz des Market-Einkaufszentrums übersah eine 47-jährige Autofahrerin die Fußgängerin, als diese den dortigen Zebrastreifen überquerte. Durch den leichten Zusammenstoß stürzte die Frau.

Frontalzusammenstoß

WOLFSBACH. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 22 auf Höhe Wolfsbach. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der 75-jährige Fahrer eines Pkw, Honda Jazz, auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 51-jährige BMW-Fahrerin erkannte die Gefahrensituation und konnte geistesgegenwärtig noch nach links ausweichen. Trotzdem gab es einen leichten Anstoß im hinteren linken Bereich ihres Autos. Der nachfolgende Mercedes-Fahrer schaffte es nicht mehr und prallte frontal mit dem Honda Jazz zusammen. Mit dem Rettungsdienst wurde der schwer verletzte Senior ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 62.000 Euro geschätzt. Abschleppunternehmen bargen die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellten Unfall-Fahrzeuge.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Nachbar mit Machete bedroht

Bayreuth – Am Mittwochabend kam es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Altstadt aufgrund eines Nachbarschaftsstreits zu einem Polizeieinsatz. Gegen 18 Uhr fühlte sich ein 58-jähriger Bayreuther durch eine benachbarte bulgarische Familie in seiner Ruhe gestört. Um dem Lärm Einhalt zu gebieten, wählte der 58-jährige wohl eine der schlechtesten Varianten. Er stellte den 27-jährigen Familienvater an dessen Wohnung zur Rede und bedrohte ihn mit einer Machete. Der 27-jährige verständige daraufhin die Polizei. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizeibeamten bei dem 58-Jährigen tatsächlich eine Machete auf, die sichergestellt wurde. Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen des Straftatbestandes der Bedrohung und wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt.