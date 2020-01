Jahresauftakt beim 1. Shotokan-Karatezentrum Forchheim

Am vergangenen Freitag fand im Dojo des 1.SKZ Forchheim am Pilatus Ring in Hausen ein Trainermeeting der nunmehr 23 Trainer des Vereins statt. Inhalt war die neue Prüfungsordnung des Deutschen Karate Verbandes, nach der ab 2020 die einzelnen Gürtelgrade zu prüfen sind.

Es handelt sich dabei um teilweise gravierende Änderungen die der Erläuterung durch Cheftrainer Dr. Oliver Schnabel bedurften. Die mittlerweile sehr große Zahl der Trainer machte es für Oliver Schnabel daher notwendig über fast 2 Stunden den neuen Prüfungsmodus eingehend zu erklären.

Überdies bringt das neue Jahr einige bedeutsame Ereignisse, wie die Bayerischen Meisterschaften der Junioren, Leistungsklasse und Masters des Bayerischen Karate Bundes.

Darüber hinaus finden in Forchheim sehr interessante Lehrgänge statt. So mit dem Prüferreferenten des Bayerischen Karate Bundes Helmut Körber(7.Dan) im Frühjahr und im Herbst mit dem Landestrainer Momo Abu Wahib(5.Dan).

Am 11.01.2020 gehen die Karatekas auf ihre Winterwanderung und am 18.01.2020 findet im Pilatus Hof in Hausen die Jahresauftaktversammlung statt.

Und so wartet auf die Forchheimer Karatekas ein Jahr vollgepackt mit Terminen und spannenden Ereignissen.