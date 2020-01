In Obertrubach wurde ein hochwertiger Audi gestohlen

OBERTRUBACH, LKR. FORCHHEIM. Einen Audi im Wert von zirka 40.000 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter am Dienstagmorgen in der Straße Leinberg.

Der blaue Audi SQ5 stand in der Nacht zum Dienstag an der Straße vor dem Wohnanwesen des Fahrzeugeigentümers. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich das hochwertige Fahrzeug im Wert von etwa 40.000 Euro gegen 5 Uhr noch an Ort und Stelle. Um 7 Uhr war der Audi spurlos verschwunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg laufen.

Zeugen, die am frühen Dienstagmorgen verdächtige Wahrnehmungen in Obertrubach gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.