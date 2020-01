Pegnitz: Naturseife in der Villa Kunterbunt selbst herstellen

Naturseife selbst gemacht

Sie interessieren sich für die Herstellung von Naturseife? Sie möchten Kosmetik ohne Mineralöle und Konservierungsstoffe? Sie wollen wissen was drin ist, bevor sie es sich ins Gesicht schmieren? Dann ist der Grundkurs Seifenherstellung eine gute Möglichkeit, in die spannende Welt der Öle und Düfte einzutauchen. Der Kurs umfasst zwei Tage zu jeweils 5 Stunden. In Theorie und Praxis kann am ersten Tag eine Seife im Heißverfahren hergestellt werden, die am zweiten Tag weiter verarbeitet wird. Dabei kann Duft und Farbe frei gewählt werden. Der Grundkurs ist die Basis um alleine zuhause Seife für den Eigenbedarf herzustellen oder in einem Aufbaukurs Haarseifen, Honigseifen, Duschbutter, Peelingseifen, Salzseifen, Milchseifen oder andere Spezialseifen herstellen zu können. Jeder bekommt ca. 600 g Seife sowie ein Skript mit allen wichtigen Informationen mit nach Hause.

Referentin: Lucina Hippe

Ort: Evangelische Familien-Bildungsstätte Villa Kunterbunt

Termin: Do., 16.1., 16–21 Uhr; Sa., 18.1., 13–18 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung bei Evangelische Familien-Bildungsstätte Villa Kunterbunt 09241 992772