Nadelwertholzversteigerung 2020 in Litzendorf – Submission in Pretzfeld

Am Mittwoch, dem 15.01.2020 werden ab 10.00 Uhr im Pfarrsaal in Litzendorf die wertvollsten Stämme fränkischer Nadelbäume versteigert

Die Versteigerung der wertvollsten Nadelhölzer aus ganz Franken findet in diesem Jahr statt am Mittwoch, dem 15. Januar 2020 ab 10.00 Uhr im Pfarrsaal in 96123 Litzendorf,Schimmelsgraben 5.

Die „Litzendorfer Versteigerung“ findet bundesweit Interesse bei Schreinereien, Säge- und Furnierwerken. So blicken wieder viele private und kommunale Waldbesitzer sowie 9 Forstbetriebe der Bayerischen Staatsforsten gespannt auf die Versteigerung des ausgesuchten Wertholzes von Fichte (70 m³), Kiefer (686 m³), Lärche (393 m³) und Douglasie (28 m³).

Für weitere Informationen/ Rückfragen steht der Holzverkaufsleiter am Forstbetrieb Forchheim, Herr Konrad Schneider, Tel.: 09191 722118 gerne zur Verfügung.

Submission am Donnerstag dem 16.1.2020 in Pretzfeld

Die diesjährige Submission edler Laubhölzer der Waldbesitzervereinigung Fränkische Schweiz findet am Donnerstag, dem 16. Januar 2020 in Pretzfeld statt. An der Submission nehmen Forstzusammenschlüsse aus Ober- und Mittelfranken, die Stadt Forchheim sowie die Forstbetriebe Forchheim und Pegnitz der Bayerischen Staatsforsten teil. Die Öffnung der Gebote und die Datenerfassung erfolgen am 16.01.2020 ab 10:00 Uhr am Sitz der WBV Fränkische Schweiz in 91362 Pretzfeld, Trattstraße 7.

Die Losverzeichnisse finden Sie unter:

Nadelholz:

http://www.baysf.de/de/wald-bewirtschaften/holzverkauf/wertholz.html

https://fvoberfranken.files.wordpress.com/2019/11/versteigerungsunterlagen-litzendorf-2020.pdf

Laubholz:

https://fvoberfranken.files.wordpress.com/2019/11/submissionsunterlagenpretzfeld-2020.pdf