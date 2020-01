Jürgen Wittmann vom TV 1848 Coburg gewinnt den 33. Kersbacher Dreikönigslauf

Der perfekte Einstieg in die Laufsaison 2020 wurde den mehr als 450 Teilnehmern bei der 33. Auflage des traditionellen Dreikönigslaufes im Forchheimer Stadtteil Kersbach geboten. Bei sonnigem Winterwetter sorgten die hervorragenden äußeren Bedingungen nicht nur für großen Zuspruch, auch für Spitzenzeiten sowohl in den Jugendläufen als auch bei den Erwachsenen wurde bestens gesorgt.

In 5 verschiedenen Laufdisziplinen, vom 500m Lauf für die Jüngsten bis zur 12km Hauptdistanz bot sich in Kersbach für die Laufbegeisterten bayernweit wieder die erste Gelegenheit zu prüfen, wie die Laufform ins Neue Jahr hinübergebracht wurde und wie die Feiertage angeschlagen haben. Viele Läufer finden sich bei diesem Rennen durch den Jahreswechsel auch in ungewohnt neuern Altersklassen wieder und müssen sich dort erstmal neu orientieren.

Die Besetzung des 12km-Hauptlaufes versprach von Beginn an ein packendes Rennen, hatte sich hier neben dem Vorjahreszweiten Jürgen Wittmann vom TV 1848 Coburg mit Christopher Dels gar ein amtierender Altersklassen Weltmeister über die Triathlon-Langdistanz angekündigt. Auch der in der Region als hervorragender Triathlet bestens bekannte Bernd Hagen (TSV Neuhaus) wollte in der Endabrechung ein Wörtchen mitreden.

Wittmann und Dels übernahmen von Anfang an die Tempoarbeit mit zunehmend deutlicherem Abstand vor dem Rest des Feldes, wobei ab der zweiten Runde der Coburger deutlich lockerer unterwegs war. In der letzten Runde musste dann auch Dels abreissen lassen und Wittmann in 39:28 min (Dels 39:41 min) den Gesamtsieg überlassen. Weitestgehenst auf sich gestellt zog mit deutlichem Abstand Bernd Hagen seine Runden, für ihn blieb die Uhr am Ende bei 41:25 min als Gesamtdritter stehen.

Bei den Frauen war der Sieg von Anfang an eine ausgemachte Sache für die im Team BögeRunners an den Start gegangene Kebeya Brendah. Sie lies einmal mehr ihrer besondere Läuferklasse aufblitzen und siegte überlegen mit neuem Frauen-Streckenrekord in 41:48 min als Gesamt-Fünfte. Ihre schärfsten Widersacherinnen, Elvira Flurschütz und Margrit Elfers (beide SC Kemmern) liefen für sich ein hervorragendes Rennen, lagen mit 45:46 min aber schon deutlich zurück, konnten sich am Ende aber zusammen mit Tanja Kopsch über den Sieg in der Mannschaftswertung freuen. Bei den Herren war das Team der BögeRunners mit Christopher Dels, Michael Dorn, Johannes Stielper, Tobias Friedrich und Frank Müller nicht zu schlagen.

Der Hobbylauf über die halbe Distanz von 6km ging wie im Vorjahr an Florian Lang vom Team FitterTec, der sich aber gegenüber dem Vorjahr deutlich steigerte und in 18:59 min von den guten äußeren Bedingungen profitieren konnte, als schnellste Frau lief Babinja Wirth (BögeRunners) in 22:18 min durchs Ziel. Die Jugendwertung ergab gleich zwei neue Streckenrekorde: Zum einen siegte hier bei der weiblichen Jugend die 16-jährige Lara Rudolph (TV 1848 Erlangen) in 24:38 min, bei den Jungs tat es ihr gleich der 19-jährige Johannes Bader (TV 1860 Fürth) in 20:02 min.

Auch die mehr 80 Kinder im Bambini- und den Schülerläufen waren an diesem Tag flott unterwegs, was sich in etlichen Spitzenzeiten niederschlug. Im Schülerlauf über 2km verbesserte dabei die Bambergerin Julia Barth den bereits von ihr gehaltenen Rekord erneut auf nunmehr 6:49 min, der Gesamtsieg ging hier in sehr guten 6:17 min an Ben Kaufmann von der IfL Hof.

Ergebnisse unter www.wkm-iad.de/3kng.html