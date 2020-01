CSU Bamberg lädt zum Gebet

(Bamberg). Am Donnerstag, 9. Januar 2020, lädt die Bamberger CSU alle Anhänger, Freunde und Interessierten zum ökumenischen Jahresanfangsgottesdienst ein. Beginn des Gottesdienstes ist um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in der Innenstadt. Im Anschluss daran ehrt die CSU verdiente Mitglieder in der Gaststätte Wilde Rose in der Kesslerstraße. Die CSU und ihr OB-Kandidat Christian Lange sprechen eine herzliche Einladung aus.