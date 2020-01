Tag der offenen Türe in Hirschaid – Die „Learn to Rock Media-Academy“ lädt am 05.01.2020 ein

Hirschaid. Wer noch nichts am heutigen 05. Januar vor hat, der sollte einen Abstecher in die neue „Learn to Rock Media-Academy“ machen, die offizielle am 01. Februar ihre Tore in Hirschaid aufmacht. Heute besteht bei einer Tasse Glühwein und einem Bratwurstbrötchen einmal hinter die Kulissen der neuen Musikakademie zu schauen. Geöffnet ist von 11.00 bis 17.00 Uhr. Testet Instrumente und erfahrt alles über die neue Einrichtung. Das Team von Learn to rock freut sich auf Euren Besuch. Wo? In der Industriestraße 3 in 96114 Hirschaid.