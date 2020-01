CSU Strullendorf startet mit starker Mannschaft in den Kommunalwahlkampf

Nachdem die Strullendorfer CSU bereits im März Bürgermeister Wolfgang Desel erneut als Kandidaten für Bürgermeisterwahl nominiert hat, steht nun auch die Liste für die Gemeinderatswahl fest. Auf der Mitgliederversammlung wurde sie einstimmig verabschiedet.

Vor der eigentlichen Nominierung gingen Bürgermeister Desel und der Fraktionsvorsitzende Philipp Spörlein auf die Arbeit der letzten sechs Jahre ein. Man habe einen langjährigen Investitionsstau durchbrechen können. Die Sanierungen von Wasser- und Abwassersystem seien im vollen Gange, die Kinderbetreuung wurde durch die Sanierung des Kindergartens in Geisfeld und den Planungen für ein neues Mehrgenerationenhaus in Strullendorf strukturell verbessert. Dass die Arbeit der CSU in Strullendorf gut ankommt, zeigt auch die Zusammensetzung der Liste für die nächste Gemeinderatswahl. Die Vorstandschaft zeigten sich erfreut über die „jüngste“ Liste seit Bestehen des Ortsverbands. Gleich drei unter Dreißigjährige kandidieren auf aussichtsreichen Plätzen. Das Interesse der jungen Generation an der Kommunalpolitik und insbesondere an der CSU zeige, dass die Menschen die Zukunft ihrer Heimat mitgestalten und ihre Ideen einbringen wollen, so der Vorsitzende Georg Dresel. Gleichzeitig treten erfahrene Gemeinderäte wieder an. Auf der Liste der CSU sind alle Gemeindeteile vertreten. Dabei tritt eine gute Mischung aus Selbständigen, Angestellten, Landwirten und Beamten für die CSU an. Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind in Vereinen und im Ehrenamt engagierte Bürger.

Die Liste für Kommunalwahl 2020 im Detail:

Wolfgang Desel, Strullendorf

2. Philipp Spörlein, Strullendorf

3. Jasmine Uzelino, Geisfeld

4. Angelika Saffer, Strullendorf

5. Irene Loch, Mistendorf

6. Matthias Amon, Zeegendorf

7. Georg Dresel, Strullendorf

8. Matthias Motzel, Strullendorf

9. Georg Schütz, Roßdorf

10. Johannes Müller, Strullendorf

11. Roland Maier, Wernsdorf

12. Daniel Essel, Amlingstadt

13. Markus Dotterweich, Strullendorf

14. Michaela Weiß, Geisfeld

15. Michael Höfner, Zeegendorf

16. Michael Müller-Weniger, Strullendorf

17. Maximilian Honold, Leesten

18. Markus Metzner, Strullendorf

19. Christian Neudecker, Strullendorf

20. Werner Wagner, Strullendorf

Ersatzkandidaten sind Rita Pflaum und der langjährige Gemeinderat Nikolaus Kestler.

Eine Wahl bedeutet auch immer Abschied und Dank. Markus Dorscht, Andreas Amon und Dr. Christian Weghorn treten nicht mehr für den Gemeinderat an. Die CSU Strullendorf bedankt sich für das langjährige Engagement.