Bayreuth – Während des Urlaubs kamen die Einbrecher – Die Kripo ermittelt

BAYREUTH. Während die Bewohner eines Einfamilienhauses im Urlaub waren, drangen unbekannte Diebe auf der Suche nach Wertgegenstände in der Nacht auf Sonntag in das Haus im Stadtteil Schiesshaus ein. Was die Täter erbeuteten, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zwischen Samstagabend, 17 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, gelangten die Täter über den Garten auf das Anwesen in der Gontardstraße. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und durchwühlten das Haus nach Wertgegenständen. Dabei richteten die Einbrecher einen Schaden von etwa 2.000 Euro an, bevor sie unerkannt entkamen.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Gontardstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kripo in Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.