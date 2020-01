Bundesagentur für Arbeit in Bamberg: „Wettbewerbsfähigkeit gesichert dank Ausländer“

Beschäftigungsaufbau zwar abgebremst, aber seit einem Jahrzehnt weiter auf Wachstumskurs – Wettbewerbsfähigkeit gesichert dank Ausländern

Das Beschäftigungswachstum hat 2019 nachgelassen. Seit dem letzten Jahr wuchs die Zahl um 2 036 Personen oder 0,8 Prozent und damit halb so dynamisch wie 2018. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat im Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg im Juni 2019 (aktuellster Stichtag) mit 245 111 Frauen und Männern jedoch erneut einen neuen Höchststand erreicht. Besonders Ausländer profitierten vom weiterhin stabilen Personalbedarf der Betriebe. Über vier Fünftel, 83,6 Prozent des Beschäftigungsaufbaus entfällt auf sie (2017 zu 2018 waren es 53,9 Prozent). Die Beschäftigtenzahl wächst seit einem Jahrzehnt kontinuierlich. Der Anstieg beläuft sich seit dem Jahr 2009 auf 37 435 Personen (+18,0 Prozent). Davon sind 38,5 Prozent Vollzeitarbeitsplätze.

Der regionale Arbeitsmarkt im Agenturbezirk Bamberg-Coburg verzeichnet einen soliden Beschäftigungsaufbau über Jahre hinweg. Selbst von der Weltwirtschaftskrise in 2008-09 blieb er weitgehend unbeeindruckt. Bereits im Juni 2010 gab es wieder 2 591 mehr Beschäftigte als ein Jahr zuvor. Ermöglicht wurde die Entwicklung auch durch den Zuzug von ausländischen Arbeitskräften. Besonders seit der Flüchtlingskrise in 2015 partizipierten sie zunehmend überproportional am Beschäftigungsaufbau. So manche Stelle könnte ohne sie in den Betrieben nicht besetzt werden, und Aufträge würden wahrscheinlich verloren gehen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten unter 25 Jahren sank im abgelaufenen Jahr, nachdem der leichte Abwärtstrend seit 2009 in den letzten beiden Jahren aufgrund der vermehrten Beschäftigungsaufnahme von jungen Flüchtlingen gestoppt wurde. Mit insgesamt 26 344 Beschäftigten der Altersgruppe, ging ihre Zahl um 149 Personen (-0,6 Prozent) zurück. Die Beschäftigung der 55-jährigen bis zur Regelaltersgrenze legte im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen überproportional um 2 771 (+5,7 Prozent) auf 51 332 Personen zu. Jeder fünfte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ist 55 Jahre oder älter, während die unter 25-Jährigen 10,7 Prozent ausmachen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Ausländer stieg im letzten Jahr im Verhältnis über 102 mal so stark (+10,2 Prozent oder +1 702 im Vergleich zu Juni 2018) wie die der Deutschen (+0,1 Prozent oder + 334). Ihr Anteil an allen Beschäftigten liegt mit 18 325 Personen jedoch nur bei 7,5 Prozent.

Arbeitslosigkeit über Vorjahreslevel, Arbeitsmarkt trotzt jedoch Bedenken

In 2019 waren durchschnittlich 10 244 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 1,2 Prozent (+121 Personen) leicht gestiegen. In den letzten zwei Jahren hat sie sich jedoch um 526 (-4,9 Prozent) Personen reduziert. Die Arbeitslosenquote betrug wie in 2018 im Jahresdurchschnitt 2,9 Prozent. Das ist Vollbeschäftigung.

„2019 hielt der Winter zum Auftakt im Januar die Region des Arbeitsagenturbezirks Bamberg-Coburg fest im Griff. Dennoch reagierte der Arbeitsmarkt atypisch mit einem geringeren Anstieg als im Jahr zuvor. Im Februar setzte aufgrund der bereits fast frühlingshaften Temperaturen die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt deutlich ein. Erstmals seit 39 Jahren gab es schon zum Frühlingsanfang im März Vollbeschäftigung im Agenturbezirk. Bereits im April sank die Zahl der Arbeitslosen unter die 10 000er Marke.