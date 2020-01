Bamberg – Einführungstag für Multiplikatorissen des Weltgebetstages 2020

Einführungstag für Multiplikatorinnen des Weltgebetstages 2020

Bamberg. Für den kommenden Weltgebetstag (WGT) der Frauen bieten der Fachbereich Frauenpastoral des Erzbistums Bamberg und das Ev. Dekanat Bamberg in Kooperation mit dem ökumenischen WGT-Team einen Vorbereitungstag am Freitag, 31. Januar 2020, an. Dieser findet von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Stephanshof, Stephansplatz 5, 96049 Bamberg statt.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Am 6. März 2020 werden allein in Deutschland hundertausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen.

“Steh auf und geh!” lautet das Leitwort des Weltgebetstages 2020, dessen Gottesdienst aus dem südafrikanischen Simbabwe kommt. Frauen aus Simbabwe haben dafür den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. In ihrem WeltgebetstagsGottesdienst lassen uns die Simbabwerinnen erfahren: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.

Die Autorinnen des Weltgebetstags 2020 wissen wovon sie schreiben, denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist alles andere als gut. Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben.

Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie nach