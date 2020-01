Klinikum Bayreuth GmbH: Dr. Thomas Jendges ist neuer Geschäftsführer

Dr. Thomas Jendges übernimmt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 die Geschäftsführung der Klinikum Bayreuth GmbH. Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung und des Aufsichtsrates des Krankenhauses der maximalen Versorgungsstufe hatten dem Management- und Beratungsunternehmen Oberender AG im September den Auftrag zur Übernahme der Geschäftsführung erteilt. Das Beratungsunternehmen entsendet den 54-jährigen promovierten Ökonomen und Diplom-Ingenieur jetzt an die Klinikum Bayreuth GmbH. Der Auftrag ist zunächst bis zum Abschluss einer europaweiten Ausschreibung zur längerfristigen Vergabe eines Geschäftsbesorgungsvertrags befristet.

Dr. Jendges wechselt von Heilbronn an die Klinikum Bayreuth GmbH. Dort war er seit 2009 Geschäftsführer der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH. Unter seiner Regie wurden in Heilbronn mehr als 500 Millionen Euro in eine fast komplett neue Infrastruktur der unter kommunaler Trägerschaft stehenden Kliniken investiert – insbesondere mit zwei Neubauprojekten. Das medizinische Leistungsangebot ist mit der Erweiterung von Fachabteilungen zukunftsfest aufgestellt. Aufgaben, die auch in Bayreuth auf ihn warten.

Jendges verfügt über langjährige Erfahrung in der Steuerung von Krankenhausverbünden in unterschiedlicher Trägerschaft, in der strategischen und operativen Steuerung eines Krankenhausverbundes der maximalen Versorgungsstufe sowie in der Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien, Medizinkonzepten und Bauvorhaben.

Großen Wert legt Jendges auf eine kooperative und konstruktive Unternehmenskultur. „Mit den baulichen Veränderungen und dem Medizincampus Oberfranken eröffnen sich große Chancen für unser Haus. Wir werden sie nutzen und erfolgreich sein, wenn wir die bestmögliche Teamleistung in unserem Haus und darüber hinaus abliefern.“ Allerdings dürfe sich ein Krankenhaus nicht vorrangig mit sich selbst beschäftigen. „Wir haben in allererster Linie die Aufgabe, unsere Patientinnen und Patienten mit allem, was uns zur Verfügung steht, zu behandeln und zu betreuen. Das ist in vielerlei Hinsicht keine leichte Aufgabe. Aber es ist unser Ziel.“

Fünf Fragen an den neuen Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH

So geht es los: „Zuhören, Kennenlernen, Lesen“

Zum 1. Januar hat Dr. Thomas Jendges die Leitung der Klinikum Bayreuth GmbH übernommen. Heute ist sein erster offizieller Arbeitstag als Geschäftsführer.

Herzlich willkommen in Bayreuth und an der Klinikum Bayreuth GmbH, Herr Dr. Jendges. Wie ist Ihr erster Eindruck?

Dr. Thomas Jendges: Prima. Ich bin offen und herzlich empfangen worden und von der Leistungsfähigkeit des Klinikums beeindruckt.

Lassen Sie uns bitte mal in Ihren Kalender schauen. Was steht in den nächsten Tagen für Sie auf dem Programm?

Dr. Thomas Jendges: Zuhören, Kennenlernen, Lesen.

Gibt es jetzt bereits konkrete Punkte, an denen Sie ansetzen möchten?

Dr. Thomas Jendges: Viele Punkte wurden im Vorfeld an mich heran getragen. Aber ehe ich „ansetze“, brauche ich ein gesamthaftes Bild, um die richtigen Prioritäten zu setzen.

Was hat Sie an dem Geschäftsführer-Posten an der Klinikum Bayreuth GmbH gereizt?

Dr. Thomas Jendges: Aus der Ferne habe ich das Klinikum Bayreuth als umfangreichen regionalen Versorger wahrgenommen, der mit Bauvorhaben und Medizincampus spannende Projekte vor sich hat. Über gute Bekannte in Bayreuth habe ich schon viele Geschichten über das Klinikum zu hören bekommen und hoffe, dass ich mit Überlegtheit einerseits und Engagement andererseits eine positive Entwicklung des Klinikums mit gestalten und begleiten kann.

Und was möchten Sie hier in Bayreuth unbedingt erleben?

Dr. Thomas Jendges: 1. Viele Menschen, die aus Überzeugung gerne für die Patienten im Klinikum arbeiten. Ich bin sicher, dass es diese gibt – und würde es gerne „erleben“! 2. Einen Einblick in die „Wagner-Welt“, mit der ich bislang wenig vertraut bin, und 3. Medi Bayreuth, nicht etwa wegen des Namens, sondern weil ich früher selbst Basketball gespielt habe.