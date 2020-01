Hyperion Materials & Technologies schließt die Übernahme von Mainleuser Firma AFC Hartmetall ab

Durch die Partnerschaft entsteht ein bedeutender globaler und unabhängiger Hersteller von Hartmetall-Werkzeugrohlingen

Hyperion Materials & Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen für die Entwicklung harter und superharter Werkstoffe für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen, hat zum 1. Januar die im September angekündigte Akquisition von AFC Hartmetall, einem Premium-Hersteller von Hartmetall-Werkzeugrohlingen, abgeschlossen.

„Durch die Integration von AFC in die Hyperion Gruppe entsteht ein umfangreiches Produktportfolio, das unsere Fertigungskapazitäten erweitert. Damit bauen wir unser bereits starkes Angebot aus und positionieren uns weiterhin als erste Wahl für Werkzeughersteller, die hochpräzise und leistungsstarke Lösungen für Bohr- und Fräsanwendungen benötigen“, sagte Ron Voigt, CEO von Hyperion. „AFC verfügt über äußerst talentierte Mitarbeiter sowie hervorragenden Ruf in puncto Kundenservice. Gemeinsam werden wir auf das Ziel hinarbeiten, der weltweit führende unabhängige Anbieter von Hartmetall-Werkzeugrohlingen zu werden“.

Es wird geringfügige Änderungen geben, wenn die Unternehmen mit dem Integrationsprozess beginnen. AFC wird seine eigene Markenidentität beibehalten, Produktion und Geschäftstätigkeit am Hauptsitz in Mainleus, Deutschland, fortsetzen. Arno Friedrichs, Gründer von AFC, trat als CEO zurück und dem Hyperion-Verwaltungsrat bei. Ralf Greifzu, der seit sieben Jahren den weltweiten Vertrieb von AFC leitet, ist jetzt Vice President und General Manager von AFC. Darüber hinaus werden AFC-Mitarbeiter am Beteiligungsprogramm von Hyperion teilhaben.

„Wir freuen uns auf die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Produktentwicklung und Fertigung“, sagte Greifzu. „Diese Partnerschaft erweitert unsere globale Präsenz erheblich und bietet die Möglichkeit, unsere branchenführenden Produkte in neuen Märkten einzuführen und stellt gleichzeitig sicher, unsere bestehenden Kunden noch besser zu unterstützen.“

AFC genießt hohes Ansehen für seine innovativen Technologien bei Vollstäben, vorgeformten Werkzeugrohlingen und Werkzeugrohlingen mit Kühlkanälen. Letzteres ist ein schnell wachsender Markt, da Abtragsvolumen und Präzision gesteigert werden können. Kunden werden weiterhin von ihren vertrauten Ansprechpartnern beider Unternehmen betreut und erhalten Zugang zum kombinierten Produktangebot.

Über Hyperion

Hyperion ist ein weltweit führender, spezialisierter Entwickler und Hersteller im Bereich harter und superharter Materialien mit über 60 Jahren Erfahrung in Hartmetall-, Diamant- und kubischen Bornitrid-Technologien. Das Unternehmen ist spezialisiert auf hochwertige Basismaterialien, Werkzeugbaukomponenten, eigenentwickelte Materialien sowie Prozesswerkzeuge und -lösungen für anspruchsvollste Anwendungen. Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern verfügt Hyperion über eine globale Produktionspräsenz und Vertrieb in über 70 Länder.

Über AFC Hartmetall

AFC ist ein globaler Lösungsanbieter für hochwertige Hartmetall-Rohlinge, die zur Herstellung hochpräziser rotierender Schneidwerkzeuge für Bohr- und Fräsanwendungen verwendet werden. Die einzigartigen Technologien und technischen Fähigkeiten von AFC ermöglichen es Kunden, hervorragende Ergebnisse in anspruchsvollen Zerspanungsanwendungen zu erzielen. AFC hat seinen Hauptsitz in Mainleus (Deutschland), beschäftigt 190 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 30 Länder.