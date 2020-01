Unbekannte zündeten in Bamberg PKW an – Die Bamberger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

BAMBERG. Ein Auto steckten bislang Unbekannte am Dienstagabend im Stadtteil Wunderburg in Brand. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Der Besitzer hatte den BMW auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Forchheimer Straße abgestellt und war in der Nähe in einem Restaurant. Um 18.50 Uhr bemerkte ein Zeuge Flammen im Frontbereich des Autos und konnte sie kurz darauf löschen. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse und gesicherten Spuren gehen die Beamten der Kripo Bamberg von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Zeugen, die am Dienstagabend Beobachtungen auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Forchheimer Straße gemacht haben, melden sich bitte bei der Bamberger Kriminalpolizei unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.