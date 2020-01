Weihnachtskonzert in St. Nikolaus Reifenberg fließt in die Restauration des Jesuskorpus

Mit einem Arm am Schulhauskreuz

Für viele Bürger aus Reifenberg und Gäste von auswärts war eine besinnliche Stunde mit Liedern zur Weihnacht in der St. Nikolauskirche hoch über dem Dorf die rechte Einstimmung auf das bevorstehende Fest. Annegret Endt, Claudia Pfeiffer und Reinhard Stang fügten sich zu einem harmonischen Dreigesang oder traten solistisch auf. Begleitet wurden sie von Winfried Büttner, Organist in Buttenheim und Gunzendorf. Heitere mundartliche Texte sprach Reinhold Schmitt.

Die von Mesner Martin Kraus schön geschmückte Kirche bot den stimmungsvollen Rahmen für ein andächtiges Zuhören. Anlass für das spontan zu Stande gekommene Konzert war die von vielen gewünschte Renovierung des Wegkreuzes vor der alten Schule in Reifenberg, das nach dem Kriege entstanden sein soll und von dem der Stifter nicht bekannt ist. Der Initiator Dr. Reinhard Stang berichtete, dass der Christuskorpus schon sehr beschädigt war und zuletzt nur noch mit einem Arm am Kreuz hing. Er wurde deshalb von Wendolin Wiemann zu einem Restaurator nach Bamberg gebracht. Allerdings bräuchte man für die Erneuerung und Begleichung der Kosten Hilfe von Spendern. Und dazu sollten die Einnahmen des Konzertes dienen.

Reinhard Stang (Bariton), Zahnarzt in Eggolsheim, ist Mitglied des Chores der Bamberger Sinfoniker und leitet seit vielen Jahren den Kirchenchor in Eggolsheim. Annegret End (Sopran) aus Neuses hatte das Herder-Gymnasium in Forchheim mit dem Leistungskurs Gesang absolviert und ist Gymnasiallehrerin in Garmisch. Claudia Pfeiffer (Alt) ist pensionierte Volksschullehrerin und hat viele Jahre den Gesangverein in Kersbach geleitet. Sie hat in dem alten Schulhaus einen Teil ihrer Kindheit verlebt. Ihr Vater, Franz Wagner, wirkte hier bis Mitte der 50er Jahre als Volksschullehrer. Von Reinhard Stang angesprochen, weil die vorgesehene Sängerin Rotraud Krüger verhindert war, ist sie für dieses Konzert eingesprungen. Er kennt sie seit der Kindheit, weil beider Väter befreundet waren.

Das Gesangstrio bot Lieder aus Franken, u.a. das „Still, still“ aus Pautzfeld von Waldemar Kolb und Hans Dörfler, und einige Weihnachtslieder. Die Sopranistin Annegret End war für viele Besucher eine Entdeckung. Mit lyrischer, dennoch ausdrucksstarker Stimme sang sie „Öffne dich, mein ganzes Herze…“ aus der Kantate zum 1. Advent von J.S.Bach sowie die Führungsstimme (zusammen mit Claudia Pfeiffer) im „Abendsegen“ aus Hänsel und Gretel von Humperdinck, ferner „Christkind“ aus den Weihnachtsliedern von Peter Cornelius und „Mariä Wiegenlied“ (Melodie Max Reger). Reinhard Stang bot „Winter Wonderland“ von Felix Bernard sowie „Christbaum“ und „Die Könige“ von Peter Cornelius.

Froh gestimmt verließen die Besucher das Kirchlein. Dafür sorge nicht zuletzt der Mundartautor Reinhold Schmitt aus Forchheim mit den Geschichten vom Jesus-Zwilling und den Hl. Drei Königen, die er als Kind aus Solidarität mit König Melchior alle schwarz angemalt hatte.