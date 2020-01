Ehrungen bei der “Harmonie“ Kleingesee

Zur Weihnachtsfeier des Männergesangereins „Harmonie“ Kleingesee, konnte der Vorsitzender Michael Hartmann neben der gesamten Sängerschar auch deren Ehefrauen und Partnerinnen sowie zahlreiche fördernde Mitglieder im Vereinslokal „Zu den alten Deutschen“ begrüßen. Ein besonderer Willkommensgruß galt dem neuesten Mitglied im Verein1. Bürgermeister Hanngörg Zimmermann, dem Ehrenvorsitzenden Heinz Brendel und dem Vorsitzenden der Sängergruppe Pegnitzgrund Gerhard Bauer.

Neben dem gütlichen Beisammensein mit Liedvorträgen stand die diesjährige Feier ganz im Zeichen von Ehrungen verdienter Miglieder.

Eine besondere Auszeichnung erfuhr hier Hans Arnold, der für 70 Jahre aktives Singen in der „Harmonie“ geehrt wurde. In der Laudatio für den passionierten und äußerst zuverlässigen Sänger brachte Hartmann zu Ausdruck, daß der „Hapress Hans“, wie er im Dorf allgemein bekannt ist und gerne genannt wird, das noch einzige lebende Mitglied seit der Wiedergründung des Vereins nach dem Kriege im Jahre 1949 ist und ist dem Verein bereits mit 15 Jahren als aktiver Sänger beigetreten ist. Seither singt Hans Arnold durchgehend im 1. Tenor und ist dort eine tragende Stimme. Auch in verschiedenen Funktionen in der Vorstandschaft war er tätig und setzte er sich immer unermüdlich für die Belange des Vereins ein. Trotz seines Alters hilz er immer noch tatkräftig bei allen Veranstaltungen mit. Hartmann brachte die Ehrung mit Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes in Gold und der entsprechenden Urkunde zum Ausdruck, nachdem Hans Arnold bereits zum 75. Vereinsjubiläum im Jahre 1996 die Ehrenmitgliedschaft erhalten hat. Ganz besonders würdigte auch Bürgermeister Zimmermann den vorbildlichen Sänger und überreichte im von Seiten der Gemeinde Gößweinstein ein Geschenk.

Durch den Gruppenvorsitzenden Bauer erhielt Hans Arnold die goldene Ehrennadel und Urkunde des Deutschen Sängerbundes für Singen im Chor überreicht.

Anschließend ehrteHartmann die beiden aktiven Sänger Peter Berner und Christian Koch für jeweils 25 Jahre aktives Singen im Chor. Er würdigte deren Engagement für den Gesangverein sowohl als Sänger alsauch die Bereitschaft zur Mithilfe im übrigen Vereinsleben. Beiden überreichte Vorsitzender er die Ehrennadel in Silber mit Urkunde.

Die gleiche Ehrung durfte der 1. Vorstizende Michael Hartmann erfahren. Sein Stellvertreter Franz-Xaver Bauer hob in seiner Laudation den unermüdlichen Einsatz Hartmanns hervor, der bereits drei Jahre nach seinem Eintritt in den Verein als Beisitzers und weitere vier Jahre später zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. Die Führung des Männergesangvereins übernahm er dann im Jahre 2012, als sich sein Vorgänger Heinz Brendel nicht mehr zur Verfügung stellte.

Abgerundet wurde der stimmungsvolle Abend durch einen Weihnachtsbrief vom neuen Gößweinsteiner Pfarrer Pater Ludwig, verlesen von Jochen Berner, sowie einem Gedichtvortrag von Thomas Hofmann und weiteren dem Anlaß angepaßten Liedvorträgen des Männergesangvereins.