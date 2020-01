Blick über den Zaun: Das Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg zieht Bilanz zur Silvesternacht

POL-MFR: ( 1 ) Jahreswechsel 2019 / 2020 – Bilanz des

Polizeipräsidiums Mittelfranken

Nürnberg. – Auch dieses Jahr waren die polizeilichen Dienstkräfte der

mittelfränkischen Polizei in der Silvesternacht einer hohen Einsatzbelastung

ausgesetzt. Mit knapp 400 Einsätzen in ganz Mittelfranken wurden jedoch deutlich

weniger Einsätze verzeichnet als im Vorjahr.

Im Zeitraum vom 31.12.2019, 19:00 Uhr bis 01.01.2020, 07:00 Uhr dokumentierte

die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken insgesamt 394 Einsätze

(Vorjahr: 471). Hierbei rückten die Beamten in 28 Fällen zu Ruhestörungen aus,

verzeichneten 18 Sachbeschädigungen und wurden zu 32 Körperverletzungsdelikten

gerufen.

Im Bereich der Nürnberger Innenstadt wurde durch die Einsatzleitung der

Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ein hohes Besucheraufkommen verzeichnet. Rund

um die Nürnberger Kaiserburg feierten circa 5500 Personen friedlich und unter

Einhaltung des Verbots des Abschießens pyrotechnischer Gegenstände. In diesem

Zusammenhang ist festzustellen, dass sich die Maßnahmen des Sicherheitskonzeptes

auch dieses Jahr wieder bewährt haben. Die Akzeptanz der Besucher bezüglich der

Zugangskontrollen durch Polizei und Sicherheitsdienst war durch die frühzeitige

Kommunikation durchwegs gegeben, sodass die Maßnahmen von den Feiernden

überwiegend positiv empfunden wurden.

Auch auf dem Hauptmarkt fanden sich mehrere Hundert Personen zum Jahresausklang

ein. Hier kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Im Bereich der

Lorenzkirche mussten Einsatzkräfte immer wieder das Zünden von Pyrotechnik

unterbinden.

Im Zusammenhang mit dem an verschiedenen Örtlichkeiten durchgeführten

„Silvestival“ wurden keine relevanten Störungen gemeldet. Auch hier bewährte

sich das, im Vorfeld ausgearbeitete, Sicherheitskonzept.

Gegen 00:40 Uhr teilte ein Mann mit, dass er im Bereich der Kernstraße

möglicherweise mit einer Schreckschusswaffe aus einer Wohnung beschossen worden

sei. Die verständigten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West

wurden bei der Anzeigenaufnahme vor Ort zunehmend durch Unbeteiligte gestört,

sodass weitere Streifen hinzuzogen werden mussten. Die Gruppe der Unbeteiligten

bestand aus 20 bis 50 Personen, welche augenscheinlich dem linken Spektrum

zuzuordnen waren. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen gingen mehrere

Personen aus dieser Gruppe, die zum Teil schon abfahrenden Einsatzkräfte an, was

jedoch unterbunden wurde. Diesbezüglich wurden entsprechende polizeiliche

Ermittlungen eingeleitet. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizeiinspektion

Nürnberg-West ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen

Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen im Zusammenhang mit der möglichen

Schussabgabe.

Ein schadensträchtiger Brand eines Mehrfamilienhauses ereignete sich im

Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Heilsbronn. Gegen 01:00 Uhr wurde

der Einsatzzentrale ein Brand in einer Dachgeschoßwohnung in der

Ritter-von-Hellberg-Straße in Windsbach (Lkrs. Ansbach) gemeldet. Beim

Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand die Dachgeschoßwohnung bereits in

Vollbrand. Die 40 Bewohner des Hauses konnten überwiegend unverletzt das Anwesen

selbst verlassen. Zwei Bewohnerinnen des Hauses im Alter von 78 und 55 Jahren

wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500.000 Euro

geschätzt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Für die Bewohner des Hauses

richtete die Gemeinde eine Notunterkunft in einer Sporthalle ein. Das zuständige

Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache

der Brandentstehung aufgenommen.

Den Brand eines Kellerabteils gegen 00:45 Uhr in der Erlanger Schubertstraße

konnte die zufällig in der Nähe befindliche Feuerwehr rasch löschen und somit

Schlimmeres verhindern. Nach bisherigem Ermittlungsstand zündete ein Mann eine

Rakete. Beim Abschuss der Rakete, fiel die am Boden stehende Glasflasche um. Die

Rakete durchschlug daraufhin ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses und

setzte ein Kellerabteil in Brand. Der Schaden wird auf circa 10.000 Euro

geschätzt.

Ein weiterer Brand ereignete sich gegen 01:00 Uhr in Vestenbergsgreuth (Lkrs.

Erlangen-Höchstadt). Aus noch nicht geklärter Ursache geriet die Rückseite einer

Garage eines Einfamilienhauses in Brand. Beim Versuch den Brand vor dem

Eintreffen der Feuerwehr selbst zu löschen erlitten der 51-jährige Hausbesitzer

und seine 20-jährige Tochter eine Rauchgasvergiftung und mussten in einem

Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen

und das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Der Sachschaden wird

auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Erlanger Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zudem ereigneten sich 13 Verkehrsunfälle in Mittelfranken, bei welchen sechs

Personen leicht verletzt und eine weitere Person in einem Krankenhaus stationär

behandelt werden musste.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken wünscht allen Lesern einen guten Start in das

neue Jahr 2020.