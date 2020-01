26jähriger alkoholisierter Mann verletzte in der Silvesternacht in Forchheim drei Polizeibeamte

Forchheim. In der Silvesternacht um kurz nach 00:00 Uhr wählte ein 26-jähriger Mann zunächst den Notruf, machte aber keine Angaben über den Grund seines Anrufs. Der alkoholisierte Mann konnte wenig später auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hafenstraße angetroffen werden. Er begann sofort die eingesetzten Beamten zu beleidigen und zu beschimpfen. Da der Mann nicht zu beruhigen war, musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hierbei trat und spuckte er nach den Polizisten und beschädigte zudem einen Streifenwagen. Insgesamt wurden drei Beamte leicht verletzt, wovon einer im Krankenhaus Forchheim behandelt werden musste. Der Sachschaden an dem Dienstfahrzeug beträgt mehrere hundert Euro. Der Mann selbst wurde ebenfalls leicht verletzt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Er verbrachte den Rest der Silvesternacht in einem Haftraum.