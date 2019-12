Wohnungseinbruch in Scheßlitz

SCHEßLITZ, LKR. BAMBERG. In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses gelangten derzeit noch unbekannte Täter in den vergangenen Tagen. Die Bamberger Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitagmorgen, zirka 6 Uhr, bis Montag, gegen 17 Uhr, stiegen die Einbrecher in der Straße „Häfnermarkt“ über die zuvor mit Gewalt geöffnete Terrassentür in die Wohnung ein. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von zirka 1.500 Euro. Was den Tätern in den Zimmern in die Hände fiel, steht noch nicht abschließend fest.

Zeugen, die zwischen Freitagmorgen und Montagnachmittag verdächtige Personen bei dem Mehrfamilienhaus in der Straße „Häfnermarkt“ gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.