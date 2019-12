Rosenmontagsball des 1. FC Strullendorf – Karten im Vorverkauf sichern

24.2. – ab 20.00 Uhr – Hauptsmoorhalle Strullendorf

Auch in diesem Jahr steigt der traditionelle Rosenmontagsball wieder in Strullendorf. Bei der Kultparty des 1. FC Strullendorf ist der fränkische Fasching am Höhepunkt angekommen. Am 24.2. feiern wir mit Euch die „Party des Jahres“ in der Hauptsmoorhalle. Die bekannt sehr gute Stimmung wird wieder von den „Frankenräubern“ angefacht. Dazu dreht auch dieses Mal wieder DJ Valdemossa an den Plattentellern und garantiert, dass die Stimmung nicht nur am Anfang, sondern auch in den Pausen und am Ende der Party feucht und fröhlich bleibt. Natürlich gibt es auch wieder ein buntes Rahmenprogramm mit Maskenprämierung und Happy Hour von 20 – 21 Uhr und von 02 bis 03 Uhr. Ebenso moderate Getränke- und Essenspreise.

Viele gute Gründe also, auch in diesem Jahr wieder in Strullendorf vorbeizuschauen. Nicht umsonst hat der Rosenmontagsball viele Stammbesucher, die alle ihre Karten schon frühzeitig sichern. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Karten an der Abendkasse gibt es, solange der Vorrat reicht.

Sichert Euch aber lieber diese schon im Vorverkauf, und zwar

beim BVD in Bamberg, Lange Straße 39/41, Tel. 0951/980 8220,

bei der Metzgerei Möhrlein in Strullendorf, Lindenallee 5, Tel. 09543/257,

bei der Glockenapotheke in Strullendorf, Forchheimer Str.47 , Tel. 09543/820 000,

beim Hausmeister der Hauptsmoorhalle in Strullendorf, Handy 0170/7881122, b

ei der Frankenapotheke in Hirschaid, Kirchplatz 9, Tel. 09543/279

und sofern noch vorhanden: An der Abendkasse!!!