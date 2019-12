Markus Geck: 50 Jahre Vollblutmusiker für die Leutenbacher Musikanten

Sie sind inzwischen eine Institution im Landkreis Forchheim. Die Rede ist von den Leutenbacher Musikanten. Der Frontmann der Kapelle, Markus Geck, feiert in diesem Jahr sein 50jähriges Bühnenjubiläum

Bei der alljährlichen Weihnachtsfeier der Leutenbacher Musikanten gab es für die Musiker und Musikerinnen nicht nur aufgrund der erfolgreichen Saison 2019 mit über 25 Auftritten Grund zu feiern.

Markus Geck – Trompeter, Sänger, Frontmann, Sprachroher zum Publikum und Manager, welcher die Leutenbacher Musikanten lenkt und waltet, feierte sein 50jähriges Bühnenjubiläum. Musikalischer Leiter Tobias Dittrich hielt die Laudatio und erwähnte, dass Markus Geck vor 50 Jahren das „Trompete spielen“ erlernte und schon bald der Stammkapelle angehörte. Lange hat es nicht gedauert und Markus Geck ging seiner zweiten Leidenschaft „dem Singen“ nach. So wurden viele Moschtitel wie „Kinder von Eger“ oder „Blumenmädchen“ von Ihm gesanglich auf der Bühne zum Besten dargeboten.

Auch am erfolgreichen Stilwechsel zu den Oberkrainern war er maßgeblich beteiligt. Vor ca. 10 Jahren übernahm er das Amt des Vorsitzes und der weitere Richtungswechsel zu dem wie man mittlerweile die Leutenbacher Musikanten kennt wurde eingeschlagen.

Highlights waren: Die Oster- und Weihnachtspartys in der Disco Gunzendorf, der Auftritt in der Allianzarena vor dem Bayernspiel zum Start des Oktoberfestes, Bieranstich auf Kirchweih im Knoblauchsland mit Fürths Komödiant Volker Heissmann, der Auftritt an einem Feuerwehrfast nach der Festansprache des bayerischen Ministerpräsident Markus Söder im Jahre 2018, aber auch die zahlreichen regionalen Kirchweihen und Feste, wo das Publikum erst nach einer 25minütigen Zugabe zufrieden gestellt war.

Für die geleistete Arbeit und Treue der letzten 50 Jahren überreichten die Leutenbacher Musikanten ein individuell angefertigtes Gemälde, welches seine Heimat Leutenbach, die Leidenschaft zum Fußball mit dem Sportverein Concordia Leutenbach und den FC Bayern München, sowie sein Sternzeichen Wassermann und schließlich die Trompete und das Gesangsmikrofon aufzeigt.

Auch Kreisvorsitzende Claudia Heim mit Ihren Stellvertreter Fridolin Hofmann überbrachten vom Nordbayerischen Musikbund die herzlichsten Glückwünsche mit einer Urkunde. Sie bedankte sich bei Markus Geck für sein vielseitiges herausragendes Engagement der letzten 50 Jahre. Die Leutenbacher Musikanten seien mittlerweile fester Bestandteil des Abendprogramms bei Kirchweihen und sonstigen Festen in der Region Forchheim und darüber hinaus. Mit Ihrem Mix aus „Blasmusik & Partypower“ begeistern Sie junges und altes Publikum gleichermaßen immer wieder aufs Neue.

Weitere Glückwünsche überbrachte der Sponsor und Gastgeber des Abends, die Brauerei Rittmayer aus Hallerndorf sowie der neue regionale Sponsor „HMR – Software + Apps“ aus Leutenbach.

Markus Geck war sichtlich gerührt und bedankte sich bei allen für die Glückwünsche. Er versicherte, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt und weiterhin Woche für Woche auf der Bühne im Sommer stehen möchte. Sein Ziel ist es der „Johannes Heesters der Blasmusik“ zu werden.