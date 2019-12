Lust auf ein viertes Jahr als Chefcoach: Michael Hutzler hat beim FCE Bamberg vorzeitig verlängert

Kontinuität ist Trumpf beim FC Eintracht Bamberg: Der Fußball-Bayernligist hat in der Winterpause eine entscheidende Personalie für die sportliche Zukunft getroffen und Trainer Michael Hutzler über die Saison hinaus für ein weiteres Jahr als Cheftrainer verpflichtet. Der 50-jährige Ebermannstadter und die FCE-Führung einigten sich während der Feiertage auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2020/21, so dass Hutzler im Sommer des nächsten Jahres in seine vierte Saison bei den Domreitern gehen wird.

FCE-Vorstandsvorsitzender Jörg Schmalfuß ist froh, zu einem so frühen Zeitpunkt die mittelfristige Planung auf der Trainerposition abschließen zu können: „Michael Hutzler und der FC Eintracht Bamberg – das passt einfach zusammen. Insofern war die Verlängerung im Prinzip eine reine Formsache und hat keine fünf Minuten gedauert. Über drei Stunden haben wir dann aber gleich über die Kaderplanung für die nächsten Monate und Jahre gesprochen“, so der FCE-Chef. Und schiebt die Gründe für die Vertragsverlängerung gleich hinterher: „Aus der Bezirksliga-Saison 2017/18 stehen immer noch elf Spieler im aktuellen Kader, die in dieser Bayernligasaison zwischen 15 und 20 Spiele gemacht haben. Alleine das zeigt, mit welcher Kontinuität wir in den letzten drei Jahren mit Michael Hutzler gemeinsam gearbeitet haben. Wir gehen mit ,Hutzi‘ ab Juli 2020 ins vierte Jahr in Folge – da müssen wir in unserer Historie und der der Vorgängervereine weit zurückgehen, um einen Trainer zu finden, der dies geschafft hat.“

Auch Michael Hutzler schätzt die Kontinuität beim FCE und sieht vor allem das sportlich Konzept als langfristige Erfolgsgarantie: „Ich fühle mich als Trainer beim FC Eintracht in einer extrem privilegierten Situation: Wo andere Vereine händeringend um gute Spieler kämpfen müssen, bekommen wir diese Akteure hier Jahr für Jahr aus unseren Jugendmannschaften zugeführt. Ich liebe es, junge Spieler zu entwickeln und an die Bayernliga heranzuführen. Ich freue mich unheimlich auf die neue Saison. Wir werden auch hier alles versuchen und wollen die Jungs weiterentwickeln. Aber zunächst legen wir die volle Konzentration auf die Rückrunde.“

Hutzler hat den Posten des Cheftrainers im Juli 2017 übernommen. Mit den jungen Domreitern gelang ihm gleich zweimal der Aufstieg in Folge von der Bezirksliga in die Bayernliga. Zuvor hatte Hutzler sieben Jahre lang die SpVgg Jahn Forchheim in der Landes- und Bayernliga trainiert.