Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 29.12.2019

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 29.12.2019

BAMBERG. Beim Ausfahren aus der Geyerswörthtiefgarage übersah ein 22 Jahre alter Mann aus Viereth am Samstagabend mit seinem Opel einen Kleintransporter, der von links in Richtung Bischofsmühlbrücke fuhr. Die Beifahrerin des Opel erlitt ein Schleudertrauma, am Opel entstand Schaden in Höhe von 4000 Euro. Der Transporter war mit 5 Personen besetzt, diese blieben unverletzt. An dem Toyota entstand ein Schaden von geschätzten 16000 Euro. Da die Fahrzeuge Betriebsstoffe in größeren Mengen verloren, musste die Feuerwehr alarmiert werden und die Stoffe abbinden. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210.

BAMBERG. Von Freitag, 19.30 Uhr, auf Samstag, 11.00 Uhr, wurden im Gackensteinweg beide Außenspiegel eines schwarzen BMW von einem unbekannten Täter abgetreten oder abgeschlagen. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210.

BAMBERG. Gegen 23.00 Uhr wurde in der Gartenstadt von drei Jugendlichen ein Eimer mit Split gegen eine Hausfassade geworfen. Schaden entstand nicht. Eine Tatortbereichsfahndung verlief negativ. Zielrichtung dürften die Glasscheiben gewesen sein, die jedoch verfehlt wurden. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat im angegebenen Zeitpunkt Beobachtungen in der Anton-Schuster-Straße gemacht und kann sachdienliche Angaben machen? Ansprechpartner wäre die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210.

BAMBERG. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.45 Uhr, wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Wallensteinpassage gemeldet. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen konnte niemand mehr angetroffen werden. Die Scheibe der Eingangstür zum dortigen Treppenhaus war eingeschlagen worden. Blutspuren fanden sich an den Scherben und wurden gesichert. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210.

BAMBERG. Am ersten Weihnachtsfeiertag, gegen 12.40 Uhr, waren zwei Krankenschwestern in einem schwarzen BMW auf dem Weg zur Arbeit. Ab dem Autohaus Sperber bis zur Einfahrt in den Münchner Ring wurden sie vom Fahrer eines silbernen Renault Megane genötigt und bedrängt. Dieser soll die jungen Frauen mehrfach ausgebremst haben. Dabei wurden sie von ihm und der Beifahrerin gestikulierend beleidigt. Weiterhin fuhr der Renault Schlangenlinien über beide Fahrspuren. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt sucht dringend nach weiteren Zeugen und Geschädigten unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 29.12.2019

HALLSTADT; Um Zeugenhinweise wird zu einer Sachbeschädigung gebeten, die am Samstagvormittag in der Emil-Kemmer-Straße verübt wurde. Der Geschädigte hatte seinen silbernen VW-Caddy im Zeitraum von 11.30 bis 12.00 Uhr auf dem Parkplatz des Cafe Beck abgestellt. Vermutlich beim Vorbeigehen wurde durch den Täter die gesamte rechte Fahrzeugseite verkratzt. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

LICHTENEICHE; In der Nacht von Freitag zum Samstag wurde bei zwei Anwesen in der Kapellenstraße jeweils im Kellerbereich eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen der Kellertüren Zutritt zu den Kellerräumen der Mehrfamilienhäuser. Teilweise wurden die Schlösser einzelner Kellerabteile aufgebrochen und die Räume durchwühlt. Der genaue Entwendungsschaden bedarf noch der Abklärung. Der beim Aufbruch angerichtete Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

WEIHER bei VIERETH; Einen Fremdschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Unfallverursacher an einem geparkten VW-Golf. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz der ortsansässigen Brauerei abgestellt. Als er gegen 17.00 Uhr wegfahren wollte, musste er feststellen, dass die gesamte Fahrerseite beschädigt wurde. Roter Farbabrieb konnte gesichert werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 zu melden.

BREITENGÜßBACH; Eine weitere Unfallflucht wurde nachträglich gemeldet, zu der auch um Zeugenhinweise gebeten wird. Hierbei wurde ein am Vormittag des Heiligabends auf dem REWE-Parkplatz abgestellter VW-Golf angefahren und an der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

LISBERG; Obwohl er seinen Führerschein Mitte Dezember auf Grund eines angeordneten Fahrverbots bei der Polizei abgegeben hatte, war am Samstagnachmittag ein 33jähriger mit seinem VW-Caddy unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Streife wurde dieser Umstand bekannt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Strafanzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot ist die Folge.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 29.12.2019

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 29.12.2019

Egloffstein. Am Samstagnachmittag wurde in der Talstraße in Egloffstein eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei insgesamt schwachem Verkehrsaufkommen musste ein Fahrzeugführer angezeigt werden, in der 30km-Zone mit 56 km/h „erwischt“ wurde. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer erhielt eine Verwarnung.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 29.12.2019

FORCHHEIM. Bereits am 26.12.19 wurde auf dem neuen Friedhof in Forchheim von einem Fahrrad eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Das Fahrrad wurde durch die Geschädigte in der Zeit von 15.15 Uhr und 16.00 Uhr dort abgestellt, während sie sich nur wenige Meter daneben um eine Grabpflege kümmerte. Erst als sie den Friedhof wieder verlassen wollte bemerkte sie das Fehlen der Handtasche.

FORCHHEIM. Eine aufmerksame Kundin konnte in einem Verbrauchermarkt erkennen, wie ein 48-jähriger Mann eine Handyhülle aus der Verpackung nahm und diese an seinem Handy anlegte. Die Kundin sprach daraufhin das Verkaufspersonal auf den Vorgang an. Der Mann wollte den Laden verlassen ohne die Handyhülle im Wert von 7 Euro zu bezahlen. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurde bei dem Mann noch ein sogenanntes Einhandmesser festgestellt, weswegen sich dieser nun wegen eines Diebstahls mit Waffen und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten muss.

FORCHHEIM. Am Samstag wurde in deinem Verbrauchermarkt am Paradeplatz ein 62-jähriger Mann dabei beobachtet als dieser zwei kleine Flaschen Spirituosen aus dem Verkaufsregal entnahm und in seiner Jacke verstaute. Als dieser den Kassenbereich passierte ohne die Alkoholika zu bezahlen wurde dieser vom Verkaufspersonal angesprochen. Eine Anzeige wegen Diebstahl ist die Folge.

FORCHHEIM. In der Zeit vom 23.12.19 bis 28.12.19 wurde in der Balthasar-Schönfelder-Straße ein grauer Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug war gegenüber des dortigen Kindergartens abgestellt. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Motorhaube und Frontspoilers verkratzt. Durch den bislang unbekannten Täter wurde ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 29.12.2019

Fehlanzeige.