Landkreis Bamberg – Einbruch in Gundelsheim – Die Kripo Bamberg ermittelt

GUNDELSHEIM, LKR. BAMBERG. Auf Schmuck hatten es Einbrecher am Freitagnachmittag in einem Einfamilienhaus abgesehen. Gewaltsam öffneten sie die Terrassentür und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Gegen 16.15 Uhr verließen die Bewohner ihr Anwesen in der Westliche Ringstraße. Als diese zu ihrem Einfamilienhaus zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Unbekannte in der Zeit bis 19.30 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Haus gelangten. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Schmuckgegenstände und hinterließen einen Sachschaden von zirka 800 Euro, bevor sie unerkannt entkamen.

Zeugen, die am Freitagnachmittag in der Westliche Ringstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Kripo in Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.