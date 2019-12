Betzensteiner „Fußtheater“ im BR Fernsehen (u.a.)

BR Fernsehen: Frankenschau, Sonntag, 29. Dezember 2019, 17.45 Uhr

Die Themen der Sendung:

Von Pfeffern bis Neujahrssingen: Silvesterbräuche anno dazumal (Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken)

Rund um Neujahr gibt es in Franken zahlreiche Bräuche. Allerdings sind viele von ihnen ein wenig in Vergessenheit geraten. 1970 wurden zum Beispiel im mittelfränkischen Cadolzburg in der Silvesternacht noch Besen verbrannt – getreu dem Motto „Neue Besen kehren gut, doch die alten sollen brennen“. Im Frankenwald in Oberfranken wurde vor 50 Jahren noch der Pfeffertag begangen. An diesem schlugen Burschen traditionell junge Frauen mit einem Zweig.

Gelebtes Brauchtum: Neujahrsbrezen aus Oberaltertheim (Unterfranken)

Alle Jahre wieder stehen Silvia Robanus-Eller und ihre Tochter Rebecca am Silvestermorgen in ihrer Küche und lassen die Tradition der Neujahrsbreze aufleben. Ein Brauch aus dem unterfränkischen Oberaltertheim, der nicht in Vergessenheit geraten soll und den Patenkindern am Neujahrsmorgen eine große Freude bereitet.

Musikalischer Geheimtipp aus Weißenburg: die Frauenband Sweet Stuff (Mittelfranken)

Sweet Stuff aus Weißenburg – das sind eine Bauingenieurin, eine Seminarleiterin, eine Krankenschwester und eine Hausfrau. Und sie teilen eine Leidenschaft: das gemeinsame Singen. Unter ihrem Bandnamen Sweet Stuff haben sie sich im Seenland einen Namen gemacht. Ihre seltenen Auftritte sind Kult. Denn, obwohl sie nur Amateure sind, spielen und singen sie auf hohem Niveau.

Abenteuer Paris: Kreative der „Lebenshilfe“ erobern Kunstmesse (Nürnberg/Mittelfranken)

15 Nürnberger Künstlerinnen und Künstler mit Handicap bereiten sich auf ein großes Abenteuer vor. Mit Begleitpersonen fahren sie zur „Outsider Art Fair“ nach Paris – Europas größter und bedeutendster Messe für Kunst von Menschen mit psychischen oder mentalen Behinderungen. Die Werke werden dort zu ähnlichen Konditionen gehandelt wie die Werke etablierter Künstler auf den großen Kunstmessen dieser Welt. Drei Tage verbringt die fränkische Gruppe in Paris.

Theater mit Hand und Fuß: Anne Klinge aus Betzenstein (Oberfranken)

Anne Klinge ist eine ganz besondere Künstlerin: Sie macht Fußtheater – streift ihren Füßen Perücken, Kostüme und Schmuck über und verwandelt sie in eigenständige Persönlichkeiten. Die 47-jährige Künstlerin ist in Betzenstein in der Fränkischen Schweiz zu Hause. Von da aus ist sie weltweit unterwegs – von Peru bis ins Opernhaus nach Sydney, wo sie vor 3.000 Zuschauern spielte. Mit Füßen und Händen erzählt sie Geschichten, Opern und Kinderstücke voller Poesie und Witz, die international verstanden werden – und ohne viel Sprache auskommen.

Prosit Neujahr: Sekt aus Franken (Würzburg, Volkach/Unterfranken)

Nirgendwo ist Sekt beliebter: Die Deutschen konsumieren 16 Prozent der Weltproduktion. Das entspricht etwa vier Flaschen pro Kopf und Jahr. Ein lohnendes Geschäft auch für fränkische Winzer. Bei der Produktion gibt es vieles zu beachten. So werden die Trauben vor der eigentlichen Hauptlese geerntet, denn der Sektgrundwein darf nicht zu viel Alkohol enthalten, weil im weiteren Gärprozessen ebenfalls Alkohol produziert wird. Und die Säure sollte noch hoch sein, damit der Sekt haltbar und spritzig bleibt. Von der Lese bis zur Flaschengärung – ein Beitrag in der „Frankenschau“.

BR Fernsehen

Sonntag, 29. Dezember 2019, 17.45 Uhr

Deutsche Erstausstrahlung

Frankenschau

Moderation: Rüdiger Baumann

Redaktion: Thomas Rex

BR Mediathek: nach Sendung 12 Monate verfügbar