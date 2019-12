FC Eintracht Bamberg spielt beim Hallenturnier des SV Memmelsdorf

Die Fußballer des FC Eintracht Bamberg unterbrechen am Montag, 30. Dezember, die Winterpause. Auf Einladung des SV Memmelsdorf nehmen die Blau/Weiß/Violetten an dessen Hallenturnier in der Memmelsdorfer Seehofhalle teil. Dabei trifft der FCE in der Vorrunde auf den SV Dörfleins (14:30 Uhr), den SV Weichendorf (15:50 Uhr) und Gastgeber SV Memmelsdorf (17:10 Uhr). Die Platzierungsspiele beginnen um17:50 Uhr, die Halbfinalduelle sind für 18:10 Uhr und 18:30 Uhr vorgesehen. Das Endspiel um 19:30 Uhr beendet das Turnier. Weiter geht es für den FCE dann am Samstag, 4. Januar. Entgegen der ursprünglichen Planung nimmt der FCE dann auch beim Hallenturnier des ASV Sassanfahrt teil. Ausgetragen wird es in der Regnitzarena in Hirschaid, Beginn ist um 13:00 Uhr. Sein eigenes Turnier um den Domreiter Hallencup führt der FC Eintracht Bamberg am 23. Februar 2020 durch.