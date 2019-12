Zukunft der Telekom-Shops in der Region Bamberg weiterhin ungewiss

Bamberg (ha) – In einer Pressemitteilung meldet Johannes Wicht von der Kommunikationsgewerkschaft DPV,

Ortsverband Telekom Bamberg, dass man die Landtagsabgeordnete Ursula Sowa (Bündnis 90/Die Grünen) um Unterstützung gebeten habe, politische Einflussmöglichkeiten zu nutzen, dass der Bamberg T-Shop der Telekom auch weiterhin erhalten bleiben und nicht, wie von der Telekom geplant, geschlossen werden soll. Nach Plänen der Telekom sollen die T-Shops, unter anderem auch in der Region Bamberg, stark reduziert werden, so Wicht. Ein Viertel des aktuell vorhandenen Personals wäre davon betroffen, so der Gewerkschafter, der ebenfalls kritisiert, dass diese Eckpunkte die betroffenen Mitarbeiter Anfang Juli aus dem Handelsblatt erfahren haben und nicht direkt als Betroffene. Er als Ortsvorsitzende der Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) habe sich deshalb umgehend an die Landtagsabgeordnete Ursula Sowa von den Grünen gewandt, mit der Bitte sich für den Erhalt der T-Shops in der Region einzusetzen. Am 07. November habe dann Sowa zu einem Gespräch im Bayerischen Landtag mit Vertretern der Deutschen Telekom geladen. Das Thema „Region Bamberg“ sei auch mit auf der Agenda gestanden, so Wicht. Von Seiten der Telekom habe man Mitte Dezember schriftlich mitgeteilt, dass man über einen Erhalt der T-Shops in Bamberg aktuell noch keine Aussage treffen könne. Interne Verhandlungen und Standortanalysen der einzelnen T-Shops würden noch laufen, hieß es damals im Schreiben der Telekom, so Wicht. Dankbar sei man von Seiten der Gewerkschaft, dass die Landtagsabgeordnete Sowa auch weiterhin für den Erhalt der Standorte in der Region Bamberg stark machen möchte.

Wie aus gewerkschaftlicher Seite zu erfahren war, sollen aufgrund von Verhandlungen weniger Shops geschlossen werden, wie ursprünglich vom Arbeitgeber geplant gewesen sei, so Wicht.