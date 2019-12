Gemeinde Hallerndorf – Lunz bläst mit BGH zum Sturm auf das Hallerndorfer Rathaus

Hallerndorf. Willersdorf. (ha) – Mit einem Paukenschlag geht für die CSU Hallerndorf das alte Jahr zu Ende. Der langjährige CSU-Ortsvorsitzende Raimund Lunz hat kurz vor Weihnachten überraschend das Amt des Ortsvorsitzenden niedergelegt und ist aus der Partei ausgetreten. Mit dem neuen Wahlvorschlag „Bürger Gemeinde Hallerndorf“, abgekürzt mit „BGH“ bläst Lunz nun bei den nächstjährigen Kommunalwahlen zum Sturm auf das Hallerndorfer Rathaus und hofft, dass die Wählerinnen und Wähler nun diesmal auf den Bürgermeistersessel heben.

Nein, böse Wörte über die CSU, die Partei mit der er seit Jahrzehnten verbunden war, liegen ihn fern. „Es hat einfach nicht mehr gepasst“, sagt Lunz im Rahmen seiner Aufstellungsversammlung für seine neuen Wahlvorschlag, der sich „Bürgerliste Gemeinde Hallerndorf“, kurz „BGH“ nennt. Er hat sich lange überlegt, ob er diesen Schritt gehen soll, oder nicht. Kurz vor Weihnachten hat Lunz dann den Entschluss gefasst aus der CSU auszutreten und seinen Rücktritt als CSU-Ortsvorsitzender bekanntzugeben. Weiter hat er sich entschlossen mit einer neuen Liste, den Bürgern der Gemeinde Hallerndorf, mit dem Kürzel „BGH“, wenn man es hört ein Schmunzeln hervorruft, nochmals zum Sturm auf das Hallerndorfer Rathaus zu blasen. Es ist nicht das erste Mal, dass Raimund Lunz seinen Hut im Rahmen eines Kommunalwahlkampfes in den Ring wirft; bisher jedoch waren seine Bemühungen, was die Kandidatur als Bürgermeister betrifft nicht von Erfolg gekrönt. „Jetzt liegt es an den Bürgerinnen und Bürgern, ob sie mir ihr Vertrauen schenken“, wirbt Lunz. „BGH soll sich in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger einprägen“, so die Hoffnung von Lunz. Mit Hochdruck haben Lunz und seine Unterstützer in den letzten Wochen an einer Kandidatenliste gearbeitet, die beim Wähler Gefallen finden könnte. Bei der Nominierungsversammlung in der Kellerwaldschänke waren 18 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger gekommen um sozusagen der Gründungsversammlung der neuen politischen Gruppierung beizuwohnen. Bei der anschließenden Abstimmung erhielt Raimund Lunz von den 18 abgegebenen Stimmen 17 Ja und eine Enthaltung. Vorgeschlagen wurde Lunz im Übrigen durch seinen langjährigen Wegbegleiter Gerhard Baumüller. Kurz skizzierte Lunz auch sein Wahlprogramm, welches vom Erhalt der Grund- und Mittelschule, über den Lückenschluss des Radwege-Netzes zwischen Hallerndorf und Adelsdorf, bis hin zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung in der Gemeinde reicht. Im Anschluss an die Nominierung des Bürgermeisterkandidaten wurde dann noch die Liste der Gemeinderäte aufgestellt. Diese wurde einstimmig beschlossen. Die Reihenfolge ist: 1. Raimund Lunz (Willersdorf), 2. Toli Nagel (Haid), 3. Bernd Baumüller (Willersdorf), 4. Johanna von Mammen (Pautzfeld), 5. Andreas Bergmann (Willersdorf), 6. Ralf Runge (Willersdorf), 7. Marcel Steger (Willersdorf), 8. Martina Köpke (Willersdorf), 9. Sascha Friedrich (Willersdorf), 10. Gerhard Baumüller (Willersdorf), 11. Mike Dütsch (Willersdorf) 12. Stefan Schmidt (Schnaid), 13. Hans Stillrich (Schnaid), 14. Victor Golitsyn (Willersdorf), 15. Sonja Baumüller (Willersdorf),16. Lydia Baumüller.