Weihnachtscircus in Buckenhofen bei Forchheim noch bis zum 05.01.2020

Buckenhofen (ha) – Es ist dunkel im Rund der Manege und nur ein beleuchteter Weihnachtsbaum steht, fast ein bisschen einsam und verlassen, mitten in der Mitte des Zirkuszeltes. Im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik. Gespannt warten die Besucher des Weihnachtscircus was dann passiert.

Dann geht es los. Ein kleines Mädchen tritt in die Manege ein und trifft auf den Weihnachtsmann, der gerade Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen will. Obgleich von dem kleinen Mädchen überrascht fragt der Weihnachtsmann nach ihren Wünschen. „Ich wünsche mir eine bunte Zirkusvorstellung mit vielen Tieren, Artisten und Clowns“, sagt das kleine Mädchen und gibt damit den Startschuss für eine rund zweistündige glitzernde Zirkusvorstellung, die nicht nur die Kinder, sondern auch das eine oder andere Mal immer wieder die Erwachsenen ins Staunen versetzte. Klar, zählt der in Buckenhofen stationierte Weihnachtszirkus nicht gerade zu den Groß-Zirkussen, aber das was die Besucher dort zu sehen bekommen, kann sich trotzdem sehen lassen. Es ist die hohe Kunst der Akrobatik und der Tierdressur, sowie der Clownerie, die das Ensemble des Weihnachtscircus dort bestmöglich umsetzt. Egal ob die atemberaubende Showeinlage, bei der ein Artist fünf Stühle mit einem Gesamtgewicht von etlichen Kilos auf seinem Kinn balanciert, die anmutige Kamel-Dressur-Nummer oder auch die waghalsigen Luftakrobatik-Nummern; dem versierten Zirkusgänger wird schnell klar, dass es sich bei dieser Vorstellung eben um keine „0815-Zirkusvorführung“ handelt, sondern es sich hier schon um ein niveauvolles Zirkusprogramm handelt. Insofern kann man mit gutem Gewissen einen Besuch im Weihnachtszirkus in Buckenhofen, der noch bis zum 05. Januar dort seine Zelte aufgeschlagen hat, empfehlen.

Am Ende des rund zweistündigen Programms muss man anerkennen, dass es den Akteuren gelungen ist, die Zirkusbesucher für die Dauer des Programms in die glitzernde und schillernde Welt des Zirkus zu entführen und die Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Im hauseigenen Weihnachtsmarkt können sich die Besucher eine Stunde vor Beginn verwöhnen lassen. Vorstellungen finden ab 20. Dezember bis 05. Januar statt. Täglich jeweils 15 Uhr; Freitag und Samstag jeweils 15 und 19 Uhr. An Neujahr findet wegen Filmaufnahmen keine Vorstellung statt. Das Zelt ist beheizt. Tickets können im Vorfeld reserviert werden unter 0761/20589951.