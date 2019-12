An Weihnachten die Wohnung ausgeräumt – Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt

BAMBERG. Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern im Bamberger Stadtteil Wunderburg suchten sich Einbrecher am Dienstag aus. Sie entkamen mit Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro.

In den frühen Morgenstunden, zwischen 1.30 Uhr und 5 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Kornstraße. Sie richteten Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro an. In den Wohnräumen durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen, anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Entwendungsschaden ließ sich bislang noch nicht abschließend beziffern. Am Dienstagabend, im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 20 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in der Nürnberger Straße. In diesem Fall brachen Unbekannte die Balkontüre einer Hochparterrewohnung auf und entkamen mit Schmuck im Wert von ungefähr 1.000 Euro. Der Sachschaden an der Balkontüre liegt bei rund 200 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag in der Kornstraße oder am Dienstagabend im Bereich der Nürnberger Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Bamberg, Tel.-Nr. 0951/9129-491.