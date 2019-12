Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 25.12.2019

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 25.12.2019

BAMBERG. Während des Gottesdienstes am Heiligen Abend in der Erlöserkirche wurde ein schwarzer Honda CRV durch unbekannten Täter beschädigt. In der Zeit zwischen 14.55 Uhr und 16.00 Uhr wurde die hintere rechte Türe mit einem scharfkantigen Gegenstand, vermutlich Schlüssel, zerkratzt. Der Schaden wurde mit ca. 1000 Euro beziffert. Der Pkw stand auf Höhe Kunigundenstraße 21 halbseitig auf dem Gehweg längs zur Fahrtrichtung. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 25.12.2019

SCHEßLITZ. Hinweise auf den Verbleib des amtlichen Kennzeichens BA-ZZ304 erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land. Der Geschädigten wurde das hintere Kennzeichen ihres Mercedes Vito, der am Vormittag des Heiligabends in der Straße Altenbach vor dem Anwesen geparkt war, entwendet.

BREITENGÜßBACH. Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an einem silbernen VW-Golf. Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Vormittag des Heiligabends gegen 10.00 Uhr am Parkplatz des Edeka-Marktes im Industriering geparkt. Als er vom Einkauf zurückkam, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug an der rechten Seite im Frontbereich beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 25.12.2019

Bayreuth.Hammerstadt. Kein besinnlicher Weihnachtsabend wurde es kurz vor Mitternacht für einen 36-Jährigen, welcher im Stadtteil Hammerstadt an der Wohnungstüre einer 33-jährigen Bayreutherin klingelte, um sich wegen des Lärms zu beschweren, welcher aus deren Wohnung drang. Nach einer verbalen Attacke wurde er durch die Frau auch körperlich angegriffen, indem er mehrere Faustschläge gegen den Oberkörper verpasst bekam. Er erlitt durch den Angriff leichte Schmerzen. Die Angreiferin, bei welcher ein Alkoholtest nahezu zwei Promille ergab, wird wegen Körperverletzung angezeigt. Ein Zeuge, welcher vor Ort war, seinen Namen aber nicht preisgeben wollte, erhält eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Nichtangabe seiner Personalien.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 25.12.2019

Igensdorf. Am Heiligen Abend wurde zur Mittagszeit eine 78-Jährige vom Personal eines Lebensmittelmarktes beobachtet, wie sie einen Camembert im Wert von 0,79 Euro in ihre Tasche steckte und den Markt anschließend ohne zu bezahlen verlassen wollte. Sie erwartet deshalb nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und eine nicht unerhebliche Geldstrafe. Weiterhin hat sie in dem Einkaufsmarkt nun Hausverbot. Den Camembert durfte sie nach dem Bezahlvorgang mitnehmen.

Ebermannstadt. Am Nachmittag des Heiligen Abends wurde ein Kuvert mit Bargeld auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Ebermannstadt gefunden und von der ehrlichen Finderin an die Polizei übergeben. Die Verlierer werden gebeten sich mit der PI Ebermannstadt, Tel. 09194/7388-0 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 25.12.2019

Keine presserelevanten Meldungen