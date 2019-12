Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 24.12.2019

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 24.12.2019

BAMBERG. Im Zeitraum von Sonntag, 22.12.2019 / 19 Uhr bis Montag, 23.12.2019 / 08:30 Uhr wurde in Bamberg, Am Luitpoldhain, ein silberner VW Passat durch einen bislang unbekannten Täter angegangen. Aus dem unverschlossenen Fahrzeug wurde die Zulassungsbescheinigung Teil 1 entwendet.

Ein weiterer Fall ereignete sich Zeitraum von Samstag, 21.12.2019 / 15 Uhr bis Sonntag, 22.12.2019 / 13:00 Uhr in der Sutte in Bamberg. Hierbei wurde ein weiterer, unverschlossener Pkw durch einen bislang unbekannten Täter angegangen. Aus dem roten VW Caddy wurde die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und ein Rucksack entwendet. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Montagmittag wollte ein 54-Jähriger in seinem Rucksack versteckt diverses Baumaterial im Wert von 43,44 Euro aus einem Baumarkt in der Geisfelder Straße schmuggeln. Er wurde vom Detektiv beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

BAMBERG. Montagnachmittag gegen 14 Uhr konnte ein Mitarbeiter in einem Supermarkt in der Starkenfeldstraße beobachten, wie ein ca. 25-Jähriger zwei Getränkedosen im Wert von 2,98 Euro in seinen Rucksack steckte und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen. Der Ladendieb konnte in unbekannte Richtung flüchten. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Montagnachmittag um 17:40 Uhr konnten die Mitarbeiter eines Warenhauses in der Innenstadt, Grüner Markt, beobachten, wie ein 18-Jähriger ein Parfüm mit einem Warenwert von 94 Euro in seine Jackentasche steckte und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen. Als er von den Mitarbeitern festgehalten wurde, versuchte sich dieser zu entreißen und wehrte sich körperlich. Eine vor Ort befindliche Polizeistreife konnte die Lage unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurden bei dem Ladendieb noch Betäubungsmittel aufgefunden.

BAMBERG. Im Zeitraum von Sonntag, 22.12.2019 / 20:15 Uhr bis Montag, 23.12.2019 / 08:00 Uhr wurde auf dem P&R Wohnmobilstellplatz in Bamberg, Heinrichsdamm 33, am dortigen Trinkwasserautomaten ein Sachschaden von etwa 20 Euro angerichtet. Die Schloss- und Abdeckklappe des Automaten wurde hierbei beschädigt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Im Zeitraum von Freitag, 20.12.2019 / 17:00 Uhr bis Montag, 23.12.2019 / 06:00 Uhr wurde in Bamberg, Heinrichsdamm 32, ein Betonpfosten mit der Aufschrift „Religion ist Heilbar“ in roter Farbe besprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. In der Hiltnerstraße wurde am Montag zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr ein geparkter Hyundai Skoda von einem Unbekannten angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. In Gabelsbergerstraße geparkter Opel wurde im Zeitraum von Freitag, 20.12.2019 / 17:00 Uhr bis Montag, 23.12.2019 / 13:30 Uhr von einem Unbekannten angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden des abgefahrenen Außenspiegels wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Montagabend wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Nürnberger Straße unterrichtet. Ein 50-jähriger Radfahrer wollte in die Holzgartenstraße abbiegen, hierbei rutschte er mit seinem Fahrrad auf der regennassen Fahrbahn weg und stürzte zu Boden. Der Fahrradfahrer zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde vorsorglich ins Klinikum Bamberg verbracht.

BAMBERG. Am Montagmittag um 11:30 Uhr kam es im Hafengebiet in der Dürrseestraße / Hallstadter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge wollten in die Dürrseestraße fahren, woraufhin es zu einem Kontakt kam. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben bittet die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 um sachdienliche Hinweise.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 24.12.2019

Gundelsheim. Von einer Terrasse eines Anwesens „In der Hasenleite“ wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Leuchtsterne im Wert von 180 Euro entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.

Hallstadt. Der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Michelinstraße abgestellte weiße VW Golf wurde am Montag in der Zeit von 11.30 Uhr und 12.00 Uhr von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 200 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 24.12.2019

Burgebrach. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass ein 33-jähriger Führer eines Kleinkraftrades ohne entsprechende Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 24.12.2019

Bayreuth. Mehrere, teils heftige, Verkehrsunfälle in der Vorweihnachtszeit. Die Polizei bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Es waren wohl gleich mehrere Schutzengel am späten Vorweihnachtsabend in Bayreuth am Werk. Eine 18-jährige Fahranfängerin übersah am Montag ein entgegenkommendes Fahrzeug, als sie gerade von der Albrecht-Dürer-Straße in den Hohenzollernring abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß. Beide Pkws waren mit je drei Fahrzeuginsassen besetzt. Im bevorrechtigten Fahrzeug befand sich sogar ein Säugling, welcher erst vor drei Wochen das Licht der Welt erblickte. Wie durch ein Wunder blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Pkws waren derart beschädigt, dass beide von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Vier Stunden zuvor hatte es bereits in der Hindenburgstraße auf Höhe der Esso-Tankstelle gekracht. Hierbei war ein Pkw-Fahrer einem Rollerfahrer derart hinten aufgefahren, dass es im Bereich der Tankstelleneinfahrt zu einer Berührung der Beiden kam. Der Rollerfahrer stürzte hierbei, blieb jedoch auch unverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch nach der Berührung von der Unfallstelle und fuhr weiter in stadtauswärtiger Richtung. Die Polizei in Bayreuth bittet nun um Fahndungsunterstützung: Wer befand sich gegen 17:45 Uhr in der Hindenburgstraße und konnte das Unfallgeschehen beobachten oder kann zumindest Angaben zu dem geflüchteten Pkw-Fahrer machen? Hinweise können Sie der Polizei auch telefonisch unter 0921/506-2130 mitteilen.

Bayreuth. Ein Restaurantbetreiber im Bereich des Bahnhofs in Bayreuth bat am Montagabend um polizeiliche Unterstützung. Ein Gast war derart betrunken, dass er sich Sorgen um dessen Nachhauseweg machte. Die hinzugerufene Streife stellte einen beachtlichen Wert von rund 2,7 Promille fest. Der 50-jährige Mann verbrachte daraufhin die Nacht in polizeilichem Gewahrsam und konnte seinen Rausch auf dem Zellenbett ausschlafen. Neben dem brummenden Weihnachtsschädel erwartet den Mann noch eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Bei ihm wurde ein Fantasiedokument aufgefunden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 24.12.2019

Gräfenberg. Zwischen 21.12.2019 und 23.12.2019 versuchten bisher unbekannte Täter den Tank eines auf einem Firmengelände im Gewerbepark Hüll geparkten Lkw zu öffnen und Diesel abzuzapfen. Der Tankdeckel wurde beschädigt, zum Diebstahl von Diesel kam es jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Ebermannstadt zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 24.12.2019

Forchheim / Hausen. Die Halterin eines schwarzen Pkw Seat Alhambra stellte fest, dass am Montag in der Zeit von 08:55 bis 10:30 Uhr ihr Fahrzeug angefahren wurde. Die linke Seite wurde eingedellt und verkratzt, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 750.- Euro entstand. Als Unfallort kommt in Forchheim die Hornschuchallee oder in Hausen der Pilatus Campus in Frage. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 24.12.2019

KULMBACH. Unter Drogeneinfluss hat ein 23-jähriger am Dienstag um 02:00 Uhr sein Auto durch Kulmbach gesteuert, in der Hofer Straße geriet der junge Mann in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten fest, dass der 23-jährige kurz zuvor einen Joint geraucht hatte. Ein Schnelltest, welcher auf Cannabis hinwies, erbrachte auch den Beweis. Der 23-jährige räumte dann ein, dass er kurz zuvor einen Joint geraucht hatte. Die Weiterfahrt wurde von den Polizisten dann untersagt. Außerdem wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, um die genaue Wirkstoffmenge feststellen zu können. Der 23-jährige wird nun wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht und ihn erwartet ein 1-monatiges Fahrverbot mit einer Geldbuße in Höhe von 500 €.