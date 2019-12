Veranstaltungen rund um Pottenstein in den Weihnachtsferien

Freitag, 27.12.2019 um 19.00 Uhr

Pottenstein bei Nacht – die romantische Nachtwächter-Tour. Folgen Sie dem Nachtwächter mit seiner Hellebarde und der Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen „GuteNachtTrunk“. Treffpunkt ist das Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein. Dauer ca. 1,5 Std., ab 5 Personen findet die Führung statt, Gebühr: 7,00 EUR/Pers., 5,00 EUR/Kind (6-14 Jahre), Leitung: Thomas Büttner (zertifizierter Gästeführer), Anmeldung erforderlich: Thomas Büttner 01575/2713310 oder info@die-fraenkische-schweiz.com. Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend!

Samstag, den 28.12.2019 um 16.00 Uhr

Kulinarische BierStadt(ver)Führung – Lernen Sie unsere „drei“ Brauereien bei einer informativen Stadtführung von Brauerei zu Brauerei kennen. Dabei erfahren Sie viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot und können dabei drei verschiedene Biere testen. Zum kulinarischen Abschluss gibt es ein Essen zum Bier, für Vegetarier ist natürlich auch gesorgt. Preis: € 20,00 p. P. Leistungen: Brauereiführung / Biervortrag (ca. 30 Minuten), Stadtführung, drei Schoppen Bier (a´ 0,25 Ltr.) ein Essen, Dauer: 2,5 – 3 Stunden, Teilnehmerzahl: ab 8 bis 20 Personen, Anmeldung (bis einen Tag vorher erforderlich), Treffpunkt: Tourismusbüro am Rathaus, Forchheimer Str. 1, 91278 Pottenstein, Anmeldung im Tourismusbüro Tel.: 09243/ 70841 oder info@pottenstein.de

Samstag, 28.12.2019 um 19.00 Uhr

Christbaumversteigerung der FF Haßlach im Gasthof Schmitt

Samstag, 28.12.2019 um 20.00 Uhr

Gruselführung in Pottenstein. Im Abschied schwingt stets die Furcht mit dass man sich wiedersieht… Fühlen Sie sich auch manchmal gerädert, oder hat Sie ihr bester Freund schon mal „Hängen“ lassen? Erfahren Sie mehr über Redewendungen des Mittelalters oder den Aufgaben des Totengräbers, seiner besten Freunde wie der Henker oder über so manches (zu Recht) gehütete Geheimnis. Doch auch bei dieser Führung gilt: …teilnehmen geht nur… wenn Du dich traust! Dann lass dich von uns in dieser Welt voller gruseliger Begebenheiten, unheimlicher Geheimnisse aus der Vergangenheit und Furcht einflößender Geschichten entführen und begleite uns durch die abendliche Stadt Pottenstein. Die Gruselstadtführung dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 9,-€/Erw., 6,-€/Kind (10 -14J) Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 015752713310 oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Sonntag, 29.12.2019 um 12.00 Uhr

Tanz „ZWISCHEN DEN JAHREN“. Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind Tage des Übergangs. In diesen Stunden wollen wir uns wieder Zeit nehmen und uns auf den Jahreswechsel einstimmen, – in Dankbarkeit verabschieden und in Achtsamkeit begrüßen …12 – 18 Uhr, Pfarrheim Pottenstein, 45,- €, Anmeldung bis 23. Dezember 2019, 09243/ 7017540, a.eichenmueller@gmx.de

Mittwoch, 01.01.2020 um 16.00 Uhr

Neujahrsschießen – Böllerschießen in Kirchenbirkig Ortsmitte zum Geistervertreiben für das neue Jahr. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Freitag, 03.01.2020 um 19.00 Uhr

Samstag, 04.01.2020 um 16.00 Uhr

Samstag, 04.01.2020 um 19.00 Uhr

Christbaumversteigerung der FF Tüchersfeld im Cafe Müller in Tüchersfeld

Samstag, 04.01.2020 um 20.00 Uhr

Sonntag, 05.01.2020 um 16:00 Uhr

Starkbieranstich auf der Abenteuergolfanlage in Weidenloh. Starten Sie gestärkt ins neue Jahr mit unserem hausgebrauten Bier aus der SägerBräu. Bei offenem Feuer können Sie auch Glühwein und Gegrilltes genießen. Säger Golf freut sich auf Ihren Besuch.

Montag, 06.01.2020 um 17.00 Uhr

Ewige Anbetung in Pottenstein. Abschlussprozession mit Abbrennen der Bergfeuer um 17 Uhr.