Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 23.12.2019

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 23.12.2019

BAMBERG. Am Sonntagvormittag zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Bambados-Schwimmbades in Bamberg in der Pödeldorfer Straße ein roter Volvo XC 60 angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1000 Euro hinterlassen hatte, machte er sich anschließend aus dem Staub.

BAMBERG. Am Heinrich-Weber-Platz vor der dortigen Sparkasse wurde am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr ein schwarzer Mercedes am linken Fahrzeugheck angefahren. Der Verursacher, der Fahrer eines weißen Fahrzeuges, wurde von einer Zeugin beobachtet, die das Kennzeichen notierte. Am Mercedes ist Sachschaden von etwa 200 Euro entstanden.

BAMBERG. Beim Linksabbiegen von der Pödeldorfer Straße in die Birkenallee übersah am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Opel-Fahrer einen entgegenkommenden BMW-Fahrer. Der BMW-Fahrer, ein 55-jähriger Mann, wurde durch den Aufprall beider Fahrzeuge verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von knapp 20.000 Euro.

BAMBERG. Am Sonntagabend wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Memmelsdorfer Straße unterrichtet. Zeugen hatten dort beobachtet, wie eine 56-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von der Grafensteinstraße auf die Memmelsdorfer Straße mit ihrem Pkw gegen eine Verkehrsinsel stieß und ein Verkehrszeichen frontal umfuhr. Danach fuhr die Autofahrerin in eine nahegelegene Tankstelle, wo sie noch gegen einen Baum fuhr. Beim Eintreffen der Polizei fiel den Beamten bei der 56-Jährige sofort der Einfluss von Alkohol auf, was ein Test mit 1,88 Promille bestätigte. Während der Unfallaufnahme kam noch ein 49-jähriger Autofahrer hinzu, der angab, aufgrund des umgefahrenen Kennzeichens auf die Verkehrsinsel geraten zu sein, wodurch er sich seinen Autoreifen platt fuhr. Die 56-jährige Autofahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf knapp 2000 Euro beziffert.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 23.12.2019

FRIESEN. Den Eingangsbereich an einem Felsenkeller in der Ortsstraße „Elmbergstraße“ besprühten unbekannte Täter in der Zeit vom 1. Juli bis 22. Dezember mit Graffiti. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310.

HEUCHELHEIM. In der Nacht zum Sonntag hebelten unbekannte Täter gewaltsam die Tür zum Gemeinschaftshaus der Dorfgemeinschaft auf. Die Eindringlinge brachen im Gebäude noch weitere Türen auf und entwendeten mehrere Gegenstände sowie einen geringen Geldbetrag. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

TRAINDORF. Die Staatsstraße 2187, von Heiligenstadt in Richtung Unterleinleiter, befuhr Sonntagfrüh ein 50-Jähriger mit seinem Pkw BMW/Mini. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Hausmauer. Der 50-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Forchheim verbracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, an der Hausmauer Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

PETTSTADT. Die Kreisstraße BA 29 von Pettstadt in Richtung Bug befuhr am Sonntag, gegen 15.15 Uhr, ein 23-jähriger BMW-Fahrer. Im Kurvenbereich kam dem Fahrer auf seiner Fahrspur ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der BMW-Fahrer nach rechts aus und stieß gegen die Leitplanke. Ohne sich um den verunfallten Pkw und dem entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grünen Pkw handeln. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 23.12.2019

Bayreuth. Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger ereignete sich am gestrigen Sonntagabend am Bayreuther Josephsplatz. Gegen 18:15 Uhr überquerte ein 60-jähriger Tourist aus Hessen den Hohenzollernring von der Wölfelstraße kommend in Richtung Albrecht-Dürer-Straße. Nach ersten Ermittlungen zeigte die Lichtzeichenanlage der Fußgängerfurt Grünes Licht. Hier wurde er von einer 36-jährigen VW-Fahrerin aus Neustadt a. d. Waldnaab erfasst und kam nach mehreren Metern auf der Fahrbahn zum Liegen. U.a. mit schweren Kopfverletzungen wurde der Fußgänger in ein Bayreuther Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr konnte vorerst ausgeschlossen werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 €. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde die polizeiliche Unfallaufnahme von einem Gutachter unterstützt, der Pkw wurde sichergestellt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der PI Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.

Bayreuth. Am frühen Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte beim Einschreiten auf einer Party im Stadtteil Altstadt verletzt. Am Sonntagmorgen kurz vor 03:00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt bereits zum zweiten Mal in die Bayreuther Otto-Hahn-Straße gerufen. Grund des Einsatzes war eine erneute Ruhestörung durch eine dort statt findende Party. Die Gäste der Veranstaltung zeigten sich insgesamt sehr unkooperativ. Bei der Suche nach dem Verantwortlichen dieser Feierlichkeit wurde bei einem Gast Marihuana festgestellt. Bei den Folgemaßnahmen versuchten mehrere Personen, die eingesetzten Polizeibeamten an ihrem Einschreiten zu hindern. Dies steigerte sich bis hin zu Schlägen und Tritten gegen eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten. Bei der Täterin der Angriffe handelte es sich um eine 21-jährige aus dem westlichen Bayreuther Landkreis. Die Beamten kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt ermittelt nun u.a. wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittel, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der PI Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 zu melden.

A9 / BAYREUTH. Rund 140 Gramm Marihuana hatte ein 21 Jahre alter Autoinsasse in seinem Rucksack, als ihn Bayreuther Verkehrspolizisten am Samstagnachmittag auf der Autobahn A9 bei Bayreuth kontrollierten. Kriminalbeamte haben die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen übernommen. Gegen 13.30 Uhr stoppten die Verkehrspolizisten den Wagen mit dem jungen Mann als Beifahrer am Parkplatz Sophienberg zu einer Kontrolle. Der Leipziger war im Rahmen einer Mitfahrgelegenheit in südlicher Richtung unterwegs. Bei der Überprüfung seines Reisegepäcks entdeckten die Beamten die Betäubungsmittel im Rucksack des Mannes. Nach der Sicherstellung der Drogen übergaben die Verkehrspolizisten den Reisenden für die weiteren Ermittlungen an die Bayreuther Kriminalpolizei. Er muss sich nun wegen der Delikte nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 23.12.2019

NEUNKIRCHEN AM BRAND. Nur den Teil einer Warenlieferung erhielt ein 53-Jähriger zwischen dem 26. u. 28.11.2019. Das Paket war vom Zusteller an der Haustür eines Anwesens im Unteren Grenzweg abgestellt worden, wo sich dann der Täter bediente. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 68.- Euro. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

HEROLDSBACH & HAUSEN. In der Zeit von Samstag auf Sonntag beschmierten bislang unbekannte Täter das Vereinsheim in der Straße Am Kühberg mit schwarzer und roter Farbe. Auch das Sportheim in Heroldsbach sowie das Ortsschild in Hausen und ein Wohnhaus in Hausen wurden Opfer der Sprayer. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.300,– Euro. Wer verdächtigte Beobachtungen mitteilen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 23.12.2019

MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Eine unangenehme Überraschung erlebte am Freitagmorgen ein 61-jähriger Mainleuser bei Verlassen seines Hauses in der Industriestraße. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten sich offenbar ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in dessen Vorgarten zu schaffen gemacht und neben einer Gartenfigur und diversen Sträuchern und Pflanzen auch einen Kanaldeckel beschädigt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei Kulmbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (09221/6090).

KULMBACH. Bereits seit Juni ermittelte die Kulmbacher Polizei wegen einer Serie von Schmierereien im Stadtgebiet Kulmbach und im nahen Umland. Am Sonntagabend gelang es, den Verursacher endgültig zu überführen. Er blickt nun zahlreichen Strafanzeigen und erheblichen zivilrechtlichen Forderungen entgegen. Insgesamt wurden bei der Polizeiinspektion Kulmbach rund 30 Schmierschriften mit den Wortlauten „LOKKE“, „TILI“ und „LIDO“ zur Anzeige gebracht, welche vorwiegend in den Sommermonaten im gesamten Stadtgebiet auf Parkbänken, Mülleimern und Trafohäuschen, aber auch auf Brücken und Bauwerken aufgebracht worden waren. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen fiel schließlich der Verdacht auf einen 22-jährigen Kulmbacher. Nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Durchsuchungsbeschluss für ihn und seine Wohnung erlassen worden war, rückten die Ordnungshüter am Sonntagabend an und nahmen den jungen Mann und seine Wohnräume unter die Lupe. Schnell war klar, dass der Verdacht der Beamten goldrichtig war, fanden sich doch zahlreiche Spraydosen und Filzstifte neben Handskizzen und sonstigen Utensilien. Letztlich konnten die Beamten auch Fotos von einigen Tatorten sicherstellen, die der Sprayer als „Trophäe“ gefertigt hatte.

Neben den Graffiti-Utensilien fielen den Beamten auch noch einige Gramm Marihuana in die Hände, so dass sich der 22-jährige nicht nur wegen zahlreicher Sachbeschädigungsdelikte, sondern zudem noch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss.

Neben der zu erwartenden Strafe blüht dem jungen Mann jetzt auch die Schadensregulierung für seine angerichteten „Werke“. Diese dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.