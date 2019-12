Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 22.12.2019

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 22.12.2019

BISCHBERG. Von Freitag auf Samstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein auf einem Stellplatz in der Weipelsdorfer Straße abgestellter Pkw mutwillig beschädigt. Durch mehrere Kratzer entstand am Fahrzeug ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

SASSANFAHRT. Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, kam es in Sassanfahrt, in der Neugartenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger fuhr mit seinem Pkw rechts gegen eine Grundstücksmauer. Zum Unfallzeitpunkt kam ihm ein dunkler BMW der X-Reihe entgegen. Eine Unfallbeteiligung des unbekannten BMW-Fahrers kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelt wegen „Verkehrsunfallflucht“. Hinweise an die Polizei unter der 0951/9129-310.

HALLSTADT. An der Autobahnausfahrt Hallstadt ereignete sich am Samstagabend ein Auffahrunfall. Eine 25-jährige fuhr mit ihrem Hyundai einem 40-jährigen VW-Fahrer hinten auf. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Die Unfallverursacherin wollte die Polizei verständigen, woraufhin sich der Unfallgegner mit seinem Pkw entfernte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelten den flüchtigen Fahrzeugführer und es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er bekommt nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 22.12.2019

Bayreuth. Eine aufmerksame Zeugin konnte am gestrigen Samstag, gegen 15:10 Uhr, ein Unfallgeschehen am Wittelsbacher Ring wahrnehmen. Beim Abbiegevorgang war ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Pfosten am Gehweg gefahren. Das Fahrzeug des Unfallverursachers und der Pfosten wurden dabei nicht unerheblich beschädigt. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne seinen rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Mit den Angaben der Augenzeugin konnte der 41 jährige Bayreuther durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000€. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Bayreuth. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:35 Uhr, wurde Am Sendelbach ein 32 Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Bayreuth. In einem Geschäft in der Maximilianstraße konnten am Samstagnachmittag, gegen 17:25 Uhr, zwei Ladendiebe auf frischer Tat festgestellt werden. Die beiden Frauen aus Bayreuth (56 bzw. 50 Jahre alt) entfernten die Sicherheitscodes an drei Parfüms im Gesamtwert von 219,97€ und steckten diese in ihre mitgeführte Tasche. Sie konnten vor dem Verlassen des Geschäfts vom Ladendetektiv angehalten werden. Den beiden Frauen konnte zusätzlich noch ein weiterer Diebstahl vom 19.12. im gleichen Geschäft zugeordnet werden. Hierbei hatten sie Parfüm im Wert von insgesamt 691,94€ entwendet. Gegen die beiden Frauen wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 22.12.2019

FORCHHEIM. In der Zeit von Freitagabend, 18.30 Uhr, bis Samstagmorgen, 06.30 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug gegen die Hausecke einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße. Das Mauerwerk wurde hierbei beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000,– EUR beziffert. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter 09191/70900.

FORCHHEIM. Zu einem Kleinbrand kam es am Samstagvormittag in einem papierverarbeitenden Betrieb an der Steinbühlstraße. Eine Maschine war „heiß gelaufen“ und setzte eine geringe Menge Papier in Brand. Die Feuerwehr Forchheim konnte die glimmenden Papierreste schnell löschen. Es kam zu einer leichten Rauchentwicklung. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500,– EUR. Drei Mitarbeiter wurden vorsorglich zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand.

FORCHHEIM. Durch zwei bislang unbekannte männliche Jugendliche wurde am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, offensichtlich mutwillig eine Sitzbank an einer Bushaltestelle am Paradeplatz beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 300,– EUR. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, bzw. Hinweise auf die beiden Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.