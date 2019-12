Stadtverband für Sport Bamberg geht mit neuen Medaillen in das neue Jahr

„Sie sind noch schöner, noch attraktiver, noch wertvoller“

Mit neuen Medaillen wird der Stadtverband für Sport Bamberg die Stadtmeister 2020 auszeichnen. „Sie sind n och schöner, noch attraktiver, noch wertvoller“, freut sich Wolfgang Reichmann, Erster Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport Bamberg, mit Blick auf die neuen Medaillen. Geordert wurden sie mit Unterstützung der Stadt Bamberg, „hierfür herzlichen Dank.“ Der neue Umhängeschmuck im feschen Design wurde von Stadtverbands-Webmasterin Sibylle Kretzschmar entworfen. Gehalten sind die metallenen Plaketten in Gold-, Silber- und Bronzefarben. „Es lohnt sich also, bei den Stadtmeisterschaften im nächsten Jahr in den verschiedenen Sportarten sich reinzuhängen und um den Sieg zu kämpfen. Der Stadtverband wird jedenfalls mit Freude die neuen Medaillen aushändigen“, kündigt Reichmann an. Ihre Premierenvergabe erleben die neuen Medaillen am 4. Januar. Wolfgang Reichmann wird sie im Namen des Stadtverbandes dann an die drei Erstplatzierten der Fußball-D- Junioren Meisterschaft in der Sporthalle am Georgendamm verliehen.

Eine Übersicht über alle Stadtmeister, die in diesem Jahr ermittelt wurden, gibt es online auf der Seite des Stadtverbandes für Sport in Bamberg unter www.sportverband-Bamberg.de/Stadtmeister-2019.

