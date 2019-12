Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 21.12.2019

Polizeibericht Bamberg-Stadt vom 21.12.2019

BAMBERG. Am Freitagmittag wurde in der Nürnberger Straße durch die Polizei Bamberg ein 28jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der der E-Scooter nicht versichert ist. Der 28jährige musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen und erhält eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

BAMBERG. Am Freitagmittag ereignete sich in Bamberg, Berliner Ring in Richtung Süden, ein Auffahrunfall. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich dabei unerlaubt vom Unfallort. Gegen ca. 11.15 Uhr befuhr ein – so die Ermittlungen der Polizei – Volvo den Berliner Ring in Fahrtrichtung Süden. Hinter ihm folgte eine Sattelzugmaschine mit Auflieger. An der Kreuzung zur Forchheimer Straße bremste der Volvo-Fahrer stark und plötzlich ab, sodass der Sattelzug auf das Heck des Volvo auffuhr. Sowohl am Volvo als auch am Zugfahrzeug des Gespannes entstand erheblicher Sachschaden. Der Volvo – Fahrer hielt kurz an, setzte einen Fuß aus dem Fahrzeug, entschied sich jedoch dann in Richtung Norden zu flüchten, weiter fuhr er in die Nürnberger Straße. Anhand der aufgefunden Teile am Unfallort wir auf einen blauen Volvo V 60, Baujahr 2007, als Unfallfahrzeug geschlossen. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg – Stadt zu melden.

BAMBERG. Samstagnacht, gegen ca. 2 Uhr, fiel den Beamten der Polizei Bamberg ein Fahrradfahrer am Margaretendamm auf, der einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Radler flüchtete, stürzte dann vom Fahrrad und floh zu Fuß weiter. Er konnte am Adenauerufer angehalten werden. Der Grund der Flucht dürfte zum einen der hohe Alkoholisierungsgrad, zum anderen das Rauschgift, was er dabei hatte, gewesen sein. Beim Radler wurde eine Blutentnahme durchgeführt, das Rauschgift wurde sichergestellt. Da er keine plausiblen Angaben zur Herkunft des silbernen Climber Kinderfahrrades machen konnte, wurde es ebenfalls zur weiteren Überprüfung sichergestellt.

BAMBERG. Im Zeitraum vom Donnerstag, 19.12.2019 / 18 Uhr bis Freitag, 20.12.2019 / 14:30 Uhr wurden im Bamberger Hafengebiet, in der Hohmannstraße, drei geparkt abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Zwei Fahrzeuge wurden durch die Polizei festgestellt, von einem dritten Fahrzeug, bei dem es sich um einen Opel Corsa in blau, Baujahr zwischen 1993 und 2000 handeln könnte, wurde nur der Außenspielgel aufgefunden. Zeugen und der der Halter des beschädigten Opel Corsa werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden.

BAMBERG. Am Samstagmorgen, gegen ca. 3 Uhr, wurde in der Jäckstraße ein Mann kontrolliert, der einen leeren Kinderwagen vor sich herschob. Bei dieser Kontrolle „verlor“ der Mann eine kleine Tüte, in der sich Rauschgift befand. Dieses wurde sichergestellt, der Mann muss sich wegen eines Verstoßes gegen das BtMG verantworten.

Polizeibericht Bamberg-Land vom 21.12.2019

BREITENGÜSSBACH; Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagabend, kurz nach 18 Uhr, wie der Fahrer eines Pkw, Hyundai, beim Rückwärtsausparken auf dem Aldi-Parkplatz im Gewerbepark gegen die Heckstoßstange eines Pkw, Toyota Yaris, stieß. Obwohl dadurch ein Schaden von mindestens 1.000 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne die Polizei zu verständigen und seine Personalien zu hinterlassen. Jedoch notierte sich der Zeuge das Kennzeichen des flüchtigen Autos und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden sofort aufgenommen.

Polizeibericht Bayreuth-Stadt vom 21.12.2019

Fehlanzeige

Polizeibericht Bayreuth-Land vom 21.12.2019

Fehlanzeige

Polizeibericht Ebermannstadt vom 21.12.2019

Egloffstein. Am Freitagmorgen wollte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer in Egloffstein vom Kirchenweg nach links in die Burgbergstraße einbiegen. Dabei übersah er einen 62-jährigen, vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstand Sachschaden von ca. 6500 Euro.

Polizeibericht Forchheim vom 21.12.2019

KUNREUTH. LKR. FORCHHEIM. Mittelschwer verletzt wurde ein 42-jähriger Radfahrer am Freitagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Kunreuth und Weingarts. Der Radfahrer und ein 58-jähriger Fahrer eines Kleintransporters waren in Richtung Weingarts unterwegs. Als der 58-Jährige mit seinem Transporter den 42-Jährigen überholte, kam es zum Zusammenstoß. Der 42-Jährige wurde hierbei mittelschwer verletzt, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 550,– EUR.

FORCHHEIM. Ein bislang unbekannter Radfahrer stürzte am Freitagmittag, gegen 14.00 Uhr, in der Sattlertorstraße. Dabei fiel er auf ein fünfjähriges Mädchen, das dort mit seinem Vater zu Fuß unterwegs war. Die Fünfjährige wurde hierbei leicht verletzt. Als der 41-jährige Vater den älteren Radfahrer diesbezüglich anhalten und nach dessen Personalien befragen wollte, setzte sich dieser mit einem Schlag ins Gesicht des 41-Jährigen zur Wehr und flüchtete. Zeugen, die die Situation beobachten konnten oder Hinweise zum unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

NEUNKIRCHEN AM BRAND. LKR. FORCHHEIM. Als ein 43-jähriger Anwohner des Mühlwiesenweges am Freitagvormittag mit seinem Pkw losfahren wollte, musste er nach kurzer Fahrtstrecke feststellen, dass seine beiden rechten Reifen platt sind. Bei einer Nachschau an seinen Reifen und auch an seinem Parkplatz musste er feststellen, dass sich dort mehrere Nägel fanden. Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter 09191/70900.